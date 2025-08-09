Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От древних храмов до пляжа в 120 км: страна, которая разрушает мифы о "непопулярных" направлениях

Туристические гиды выделяют в Бангладеш лес Сундарбанс, Вихара в Пахарпуре
2:31
Туризм

Бангладеш — страна, которая редко попадает в туристические топы, но точно заслуживает внимания. Здесь переплелись древняя история, яркая культура и удивительная природа. И вот три факта, которые помогут взглянуть на неё под новым углом.

Вихара в Пахарпуре, Бангладеш
Фото: commons.wikimedia.org by Rangan Datta Wiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вихара в Пахарпуре, Бангладеш

Микс кухонь и вкусов

В стране живут не только бенгальцы, но и выходцы из Индии, Бирмы, Тибета — и это отразилось на кулинарных традициях. Поскольку ислам является официальной религией, мясные блюда здесь чаще готовят из говядины или баранины.

На прибрежных рынках можно найти свежие морепродукты, а в меню — острые карри, ароматные лепёшки, суп из чечевицы, патури (рыба, запечённая в листьях банана), йогурты и сладости. Вкусы меняются от региона к региону: север славится острой кухней, центральные районы — обилием фруктов, а побережье — богатством рыбы и даров моря.

Рис — сердце сельского хозяйства

Несмотря на растущее производство в других сферах, большинство жителей страны по-прежнему занято в сельском хозяйстве. На плодородных землях выращивают сахарный тростник, пшеницу, кукурузу и, конечно, рис. Этот продукт не только идёт на экспорт, но и является основой питания большинства семей.

Температура в Бангладеш почти никогда не опускается ниже +15 °C, а густая сеть рек делает почвы особенно урожайными. Тем не менее главным экспортным продуктом страны остаётся продукция текстильной промышленности.

От мечетей до мангровых лесов

Бангладеш — страна контрастов. Ислам — основная религия, и здесь много мечетей, но встречаются и древние буддийские храмы. Один из самых известных — Вихара в Пахарпуре, древняя обитель монахов, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь же находится крупнейший в мире мангровый лес — Сундарбанс. В его зарослях живут бенгальские тигры, рык которых слышен за километры, олени, змеи, а в речных протоках — дельфины и крокодилы.

Для любителей архитектуры стоит посетить индуистский храмовый комплекс Путиа, загадочный город-призрак Панам-Нагар и аутентичные деревни. А тем, кто ищет пляжный отдых, понравится Кокс-Базар — самый длинный природный пляж в мире, протянувшийся на 120 километров.

Уточнения

Вихара — санскритский и палийский термин для буддийского монастыря или святыни.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
