Как в одном городе уживаются героизм, история и тихое счастье — три остановки маршрута

2:09
Туризм

Северная столица России умеет удивлять — и не только своими дворцами и каналами. Здесь есть точки, которые подарят особенные впечатления и помогут почувствовать город по-настоящему. Мы выбрали три таких места, куда стоит отправиться при первой же возможности.

Василевский остров в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License
Василевский остров в Санкт-Петербурге

Легендарный крейсер "Аврора"

Построенный в конце XIX века боевой корабль, названный в честь парусного фрегата "Аврора", стал настоящим символом города. Сегодня на его борту работает музей, который одинаково увлекает и взрослых, и детей.

Добраться сюда легко: от станции метро "Горьковская" можно пройти пешком или подъехать пару остановок на автобусе. Даже с набережной крейсер впечатляет своими размерами, но настоящие эмоции ждут внутри. Поднявшись на палубу, вы словно переноситесь в прошлое — в эпоху больших сражений и морских легенд.

Музей блокады Ленинграда

Рядом с Летним садом, в Соляном переулке, находится один из самых сильных и эмоциональных музеев города. Экспозиция рассказывает о трагических и героических страницах блокады. Здесь хранятся подлинные артефакты военного времени, а с помощью аудиогида можно буквально услышать голоса прошлого.

Чтобы прочувствовать атмосферу, заложите на визит около трёх часов. Даже если вы знаете историю блокады, личные вещи горожан и воспоминания очевидцев заставят увидеть эти события под новым углом.

Остров Новая Голландия

Это не просто парк — это целый мир. Летом Новая Голландия превращается в пространство отдыха и вдохновения: пляж, кинотеатр и театр под открытым небом, детские площадки, выставки и фестивали.

Здесь легко забыть, что вы в центре большого города: историческая архитектура соседствует с зелёными лужайками, а неспешная прогулка по острову превращается в маленькое путешествие. Это идеальное место, чтобы провести день с друзьями или всей семьёй.

Уточнения

Кре́йсер — класс боевых надводных кораблей, способных выполнять задачи независимо от основного флота.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
