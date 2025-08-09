Двойная плата за фьорды, горы и океаны: природа Новой Зеландии уходит в закрытый доступ для туристов

Bloomberg: Новая Зеландия введёт дополнительную плату за посещение Милфорд-Саунд для интуристов

Новая Зеландия планирует присоединиться к растущему числу государств, внедряющих дополнительную плату для иностранных туристов за посещение популярных природных объектов.

Правительство рассматривает возможность введения сбора в размере 40 новозеландских долларов (около 24 долларов США) для иностранных гостей, посещающих знаковые достопримечательности, такие как Милфорд-Саунд, впечатляющий фьорд, ранее названный Редьярдом Киплингом "восьмым чудом света". Предполагается, что эта плата, возможно, вступит в силу в 2027 году и не будет распространяться на жителей Новой Зеландии.

По словам Дэвида Симмонса, почетного профессора факультета туризма в Университете Линкольна, жители Новой Зеландии уже финансируют Департамент охраны природы через налоговую систему, в отличие от иностранных туристов.

Применение двойного ценообразования, когда иностранцы платят больше за вход в национальные парки, музеи и культурные объекты, становится всё более распространенной практикой в мире. Эта мера используется для увеличения доходов, направляемых на развитие инфраструктуры или сдерживание чрезмерного туризма.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность повышения цен на посещение национальных парков для нерезидентов. А в Японии некоторые объекты, включая тематический парк "Джунгли" на Окинаве, уже ввели дифференцированные цены.

Во многих странах, таких как Индия (Тадж-Махал), Танзания (национальный парк Серенгети) и Перу (Мачу-Пикчу), иностранные туристы традиционно платят более высокую цену за посещение.

Полученные средства могут направляться на финансирование природоохранных мероприятий, утилизацию отходов и поддержку инфраструктуры. Кроме того, эта стратегия может использоваться для снижения нагрузки на городскую среду, как, например, в Венеции, где вводится плата за вход для однодневных туристов с целью контроля над туристическим потоком в пиковые сезоны, сообщает Bloomberg.

