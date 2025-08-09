Паспорт, который открывает почти весь мир: граждане этой страны могут посещать 193 государства без визы

Паспорт гражданина Сингапура предоставляет безвизовый доступ в 193 страны — рейтинг Henley

Согласно данным Индекса паспортов Хенли, сингапурский паспорт предоставляет своим владельцам наибольшую свободу передвижения, позволяя посещать 193 государства и территории без предварительного оформления визы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ виза

Второе место в рейтинге занимают Япония и Южная Корея, чьи граждане могут беспрепятственно въезжать в 190 стран. На третьей позиции расположились несколько стран Европейского союза, включая Финляндию, Францию, Германию, Италию, Ирландию, Данию и Испанию, предоставляющие доступ в 189 стран.

По информации Анны Флек из Statista, Соединенные Штаты, занимающие 10-е место, тем не менее, обладают значительной силой, позволяя своим гражданам посещать 182 страны без особых визовых требований. Аналогичные возможности имеют владельцы паспортов Литвы и Исландии.

Однако для граждан некоторых стран картина выглядит совершенно иначе. Владельцы паспортов Афганистана, Сирии и Ирака сталкиваются с существенными ограничениями в своих возможностях путешествовать.

Афганский паспорт занимает последнюю строчку рейтинга, предоставляя безвизовый доступ лишь в 25 стран. Ситуация в Сирии и Ираке немногим лучше: 27 и 30 стран соответственно, передает Zero Hedge.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также «выездные» визы, дающие право на выезд из страны.



