Россияне штурмуют Вьетнам: зима 2025 обещает битву за лучшие пляжи Нячанга и Фукуока

Прямые чартеры из 18 городов России во Вьетнам начнут выполняться зимой 2025–2026 — данные туроператоров

Вьетнам продолжает уверенно набирать популярность у российских туристов, и этой зимой география вылетов станет еще шире. Туроператор FUN&SUN запускает масштабную чартерную программу в Нячанг и на Фукуок, которая охватит 11 городов России.

Куда и откуда полетим

Нячанг — главный курортный хаб

Прямые чартеры в Нячанг стартуют уже в конце октября. Туристов будут перевозить AZUR air и VietJet из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Иркутска, Новосибирска, Омска, Перми, Тюмени, Уфы, Челябинска, Красноярска.

Всего, с учетом рейсов других туроператоров — 18 городов вылета. Помимо FUN&SUN, сюда будут летать Anex, "Интурист", Coral Travel и PEGAS Touristik на крыльях авиакомпаний "Икар", Red Wings, AZUR air и VietJet Air.

Фукуок — остров для неспешного отдыха

На Фукуок FUN&SUN отправит туристов из семи городов:

Москва, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Самара.

С учетом других туроператоров список расширяется до 11 городов, включая Благовещенск, Новокузнецк, Хабаровск и Владивосток.

Примерные цены на туры

Средняя стоимость зимнего отдыха во Вьетнаме в этом сезоне — около 200 тыс. рублей на двоих (с перелетом).

Нячанг (на двоих, завтраки, с перелетом):

Москва — Golden Lotus Central Hotel 3* - от 230,1 тыс. руб. / 10 ночей (16 ноября)

Екатеринбург — Starlet 3* - от 217,2 тыс. руб. / 12 ночей (17 ноября)

Казань — Navy Hotel Nha Trang 4* - от 195,3 тыс. руб. / 11 ночей (5 декабря)

Тюмень — Golden Lotus Central Hotel 3* - от 201,5 тыс. руб. / 11 ночей (14 декабря)

Красноярск — Starlet 3* - от 170 тыс. руб. / 11 ночей (21 декабря)

Фукуок (на двоих, завтраки, с перелетом):

Москва — Hien Minh Bungalow 3* - от 242,2 тыс. руб. / 10 ночей (14 ноября)

Самара — Star Hill Resort Phu Quoc 3* - от 216,3 тыс. руб. / 12 ночей (19 ноября)

Екатеринбург — Hien Minh Bungalow 3* - от 220,7 тыс. руб. / 12 ночей (9 декабря)

Иркутск — Star Hill Resort Phu Quoc 3* - от 197,3 тыс. руб. / 12 ночей (14 ноября)

Новосибирск — Hien Minh Bungalow 3* - от 231,2 тыс. руб. / 12 ночей (30 ноября)

Что выбрать — Нячанг или Фукуок

Нячанг — это центральный Вьетнам и шумная курортная жизнь.

Пляжи: длинный городской пляж, уединенные Doc Let и Bai Dai.

Что посмотреть: башни По Нагар, пагода Лонг Шон с гигантским Буддой, океанографический институт, грязевые ванны Thap Ba, остров Хон Мун для дайвинга.

Фукуок — самый большой остров страны, рай для спокойного отдыха.

Пляжи: Sao Beach с белым песком, Long Beach с инфраструктурой, Ong Lang Beach с пальмами и рифами.

Что посмотреть: тюрьма Кокосового дерева, водопад Suoi Tranh, плантации перца, фабрики рыбного соуса, пагода Хо Куок, ночной рынок Duong Dong, морские прогулки по островам.

Зимой 2025–2026 Вьетнам станет одним из самых доступных и популярных направлений для россиян. Масштабная полетная программа FUN&SUN в Нячанг и на Фукуок, десятки городов вылета и разнообразие ценовых предложений позволят туристам выбрать отдых по вкусу — от шумных пляжей до уединенных уголков тропического рая.

