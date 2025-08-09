Туризм в Европе дорожает быстрее всего остального — но спрос только растёт

В Европе отдых дорожает быстрее, чем растёт общий уровень цен. Евростат сообщил: в июне 2025 года стоимость пакетных туров, включающих перелёт, проживание, питание и экскурсии по системе "всё включено", выросла на 2,8%, при том что общая инфляция в ЕС составила 2,5%. Международные турпакеты подорожали на 2,7%.
Разброс цен по странам заметен.
Аналитики отмечают, что рост цен не отпугнул туристов: спрос остался стабильным. Причина — желание заранее планировать отпуск и получать комплекс услуг по фиксированной цене. Это помогает избежать непредвиденных трат в поездке.
По данным "Турпром", пляжный отдых жители ЕС чаще всего проводят в:
Экскурсионные туры популярны в:
Туристы ценят развитую инфраструктуру, чистоту, высокий сервис, богатую культуру и удобство визового режима (часто в пределах одной шенгенской зоны).
Европейцы более требовательны к качеству сервиса, экологии и культурной программе. Они нередко путешествуют самостоятельно, арендуют автомобили, а бюджетные туристы выбирают апартаменты — из-за чего в ряде городов вспыхнули протесты против наплыва туристов.
Россияне за границей в последние годы снова отдают предпочтение организованным турам с "all inclusive". Для них важнее доступная цена и пляжный отдых. Бронирование часто делается спонтанно, хотя растёт и доля тех, кто планирует отпуск заранее.
Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Евростат (англ. Eurostat) — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.
