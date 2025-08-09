Туризм в Европе дорожает быстрее всего остального — но спрос только растёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Туризм

В Европе отдых дорожает быстрее, чем растёт общий уровень цен. Евростат сообщил: в июне 2025 года стоимость пакетных туров, включающих перелёт, проживание, питание и экскурсии по системе "всё включено", выросла на 2,8%, при том что общая инфляция в ЕС составила 2,5%. Международные турпакеты подорожали на 2,7%.

Рост цен на отдых
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост цен на отдых

Где подорожало больше всего

Разброс цен по странам заметен.

  • Германия — минимальный рост: +1,6%
  • Франция — +2%
  • Италия — +5,4%
  • Польша — +5,1%

Почему турпакеты всё равно покупают

Аналитики отмечают, что рост цен не отпугнул туристов: спрос остался стабильным. Причина — желание заранее планировать отпуск и получать комплекс услуг по фиксированной цене. Это помогает избежать непредвиденных трат в поездке.

Любимые направления европейцев

По данным "Турпром", пляжный отдых жители ЕС чаще всего проводят в:

  • Испании — Канарские острова, Коста-Брава, Коста-дель-Соль
  • Греции — Крит, Родос, Санторини
  • Италии — Сицилия, Сардиния, Римини
  • Кипре
  • Португалии — Алгарве

Экскурсионные туры популярны в:

  • Италии — Рим, Флоренция, Венеция
  • Франции — Париж, Прованс
  • Испании — Барселона, Мадрид, Севилья
  • Германии — Берлин, Мюнхен, Кёльн
  • Великобритании — Лондон, Эдинбург

Туристы ценят развитую инфраструктуру, чистоту, высокий сервис, богатую культуру и удобство визового режима (часто в пределах одной шенгенской зоны).

Чем отличаются от российских

Европейцы более требовательны к качеству сервиса, экологии и культурной программе. Они нередко путешествуют самостоятельно, арендуют автомобили, а бюджетные туристы выбирают апартаменты — из-за чего в ряде городов вспыхнули протесты против наплыва туристов.

Россияне за границей в последние годы снова отдают предпочтение организованным турам с "all inclusive". Для них важнее доступная цена и пляжный отдых. Бронирование часто делается спонтанно, хотя растёт и доля тех, кто планирует отпуск заранее.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Евростат (англ. Eurostat) — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Евростат сообщил о росте цен на пакетные туры в ЕС выше уровня инфляции
