От 11 тысяч за море и солнце: августовский Сочи готов удивить даже самых экономных туристов

Цены на отдых в Сочи в августе начинаются от 30 тысяч рублей за 11 ночей

Август на Черноморском побережье — время, когда туристический сезон в самом разгаре. Но вопреки стереотипам, отдых в Сочи может оказаться вполне доступным, если выбрать правильные даты и формат поездки.

Когда и за сколько можно улететь

Самые привлекательные цены сейчас — на вылет в пятницу, 15 августа. Тур с авиабилетами и проживанием на 11 ночей можно найти от 30 000 рублей на человека.

Если добираться самостоятельно, "чистое" размещение в гостевых домах Лоо, Лазаревского или Адлера обойдётся всего в 11 000 рублей за весь период. Правда, такие варианты подойдут лишь тем, кто не предъявляет высоких требований к условиям проживания.

Средний комфорт: оптимальный баланс

Для туристов, предпочитающих комфорт, есть проверенные варианты в Имеретинском районе. Например, "Город-отель Бархатные Сезоны, Спортивный Квартал" 3* в Сириусе. Здесь 11 ночей обойдутся от 42 000 рублей на человека. До пляжа — примерно 15 минут пешком или короткая поездка на такси. Лежаки оплачиваются отдельно.

Премиум-отдых: для ценителей роскоши

Любителям высокого уровня сервиса Сочи предлагает и "тяжёлый люкс". Так, Luciano Hotel & Spa Sochi 5* стоит от 143 000 рублей на одного за те же 11 дней.

Что посмотреть: топ-10 экскурсий из Сочи

Отель — это только начало. Чтобы отпуск был по-настоящему насыщенным, стоит выбрать хотя бы несколько экскурсий:

Красная Поляна: Роза Хутор, Горки Город, Газпром — горные курорты, канатные дороги и прогулки по набережным. 33 водопада и чайные плантации — каскады в долине реки Шахе и дегустация местного чая. Олимпийский парк и шоу фонтанов — вечерняя прогулка и зрелищное светомузыкальное представление. Агурские водопады и гора Ахун — смотровая башня с панорамой Сочи и Кавказа. Скайпарк AJ Hackett Sochi — экстремальные аттракционы над ущельем. Озеро Рица в Абхазии — поездка к живописному озеру с остановками у каньонов и водопадов. Дача Сталина и Мацеста — историческая резиденция и лечебные ванны. Воронцовские пещеры — подземные залы, сталактиты и подземные реки. Гастрономический тур — сыры, мёд, вина и фермерские продукты региона. Морская прогулка на яхте или катере — купание, рыбалка и романтические вечера на борту.

Сочи в августе — это яркое солнце, тёплое море и выбор отдыха на любой вкус и бюджет. Здесь можно провести 11 дней всего за 11 тысяч рублей, наслаждаясь простыми радостями у моря, или погрузиться в атмосферу роскоши в пятизвёздочном отеле. А разнообразие экскурсий — от горных пейзажей Красной Поляны до морских прогулок — делает отпуск по-настоящему насыщенным и незабываемым.

