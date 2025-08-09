От 11 тысяч за море и солнце: августовский Сочи готов удивить даже самых экономных туристов

Август на Черноморском побережье — время, когда туристический сезон в самом разгаре. Но вопреки стереотипам, отдых в Сочи может оказаться вполне доступным, если выбрать правильные даты и формат поездки.
Самые привлекательные цены сейчас — на вылет в пятницу, 15 августа. Тур с авиабилетами и проживанием на 11 ночей можно найти от 30 000 рублей на человека.
Если добираться самостоятельно, "чистое" размещение в гостевых домах Лоо, Лазаревского или Адлера обойдётся всего в 11 000 рублей за весь период. Правда, такие варианты подойдут лишь тем, кто не предъявляет высоких требований к условиям проживания.
Для туристов, предпочитающих комфорт, есть проверенные варианты в Имеретинском районе. Например, "Город-отель Бархатные Сезоны, Спортивный Квартал" 3* в Сириусе. Здесь 11 ночей обойдутся от 42 000 рублей на человека. До пляжа — примерно 15 минут пешком или короткая поездка на такси. Лежаки оплачиваются отдельно.
Любителям высокого уровня сервиса Сочи предлагает и "тяжёлый люкс". Так, Luciano Hotel & Spa Sochi 5* стоит от 143 000 рублей на одного за те же 11 дней.
Отель — это только начало. Чтобы отпуск был по-настоящему насыщенным, стоит выбрать хотя бы несколько экскурсий:
Сочи в августе — это яркое солнце, тёплое море и выбор отдыха на любой вкус и бюджет. Здесь можно провести 11 дней всего за 11 тысяч рублей, наслаждаясь простыми радостями у моря, или погрузиться в атмосферу роскоши в пятизвёздочном отеле. А разнообразие экскурсий — от горных пейзажей Красной Поляны до морских прогулок — делает отпуск по-настоящему насыщенным и незабываемым.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.
