Италия строит самый длинный мост в мире: 13,5 миллиардов евро и 10 лет работ впереди

1:28
Туризм

Правительство Джорджи Мелони дало "зелёный свет" проекту подвесного моста, который соединит деревню Сан-Джованни в Калабрии с Мессиной на Сицилии. Длина конструкции составит 3,6 километра, что сделает её самой длинной в мире.

Подвесной мост
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подвесной мост

На реализацию выделено 13,5 млрд евро, работы рассчитаны на десять лет.

Идея объединить Сицилию с материком обсуждается веками, однако нынешнее решение вызвало неоднозначную реакцию. Жители опасаются выселений, экологи — ущерба природе, а оппозиция — масштабных трат в условиях экономических вызовов.

Дополнительно звучат опасения о возможном участии мафии через подставные фирмы, учитывая репутацию южных регионов, пишет in.gr.

Крупнейший профсоюз Италии уже обращался в Еврокомиссию, указывая на технические, экологические и социальные риски. Попытка властей позиционировать мост как стратегическую военную инфраструктуру, чтобы включить его в расходы НАТО, встретила отказ. В ЕС заявили, что проект не является приоритетом для военной мобильности.

Тем не менее министр инфраструктуры Маттео Сальвини настаивает, что строительство даст мощный импульс экономике и создаст до 120 тысяч рабочих мест, укрепив связь Сицилии с остальной Италией.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
