Заблудитесь в дикой природе: Откройте для себя сказочный национальный парк Оуланка в Финляндии

Все сезоны Оуланки: какой временем года выбрать для визита

Туризм

Туманные сосновые леса, бирюзовая река среди снежных просторов, подвесные мосты над пропастями и стада северных оленей — всё это национальный парк Оуланка в Финляндии. Его сердце — река Оуланкайоки, настолько мощная, что вырывает с корнями взрослые деревья и уносит их течением. Здесь, на территории в более чем 100 квадратных миль, царит настоящая дикая природа: редкие цветы и бабочки, лоси на лугах, беркуты в небе.

Фото: commons.wikimedia.org by Nathan Lemon, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Национальный парк, Оуланка

Как добраться до края тишины

Парк находится недалеко от Полярного круга. Проще всего прилететь в аэропорт Куусамо, откуда шаттл довезёт вас за 45 минут.

Поездка из южных городов, например Тампере, займёт около девяти часов, так что перелёт — оптимальный вариант.

Маршруты для знакомства

Одна из самых популярных троп — Пьени-Кархункьеррос. За три часа пути вы пройдёте через подвесные мосты с видом на сосновые леса и тихие заводи.

Для встречи с оленями отправляйтесь по маршруту Кёнкян-Кейно, а чтобы увидеть мощные пороги и туманные леса — выберите тропу Киутакёнгэс, которую можно пройти примерно за час.

Парк в разные сезоны

Весна и лето: цветение полевых растений и редких орхидей калипсо, походы под тёплым солнцем, возможность освежиться в ледяной воде.

Осень: золотые кроны лиственных деревьев и почти полное отсутствие комаров.

Зима: снегоступы, пустынные тропы и захватывающие виды замёрзших голубых порогов.

Уточнения

Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland, ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. Столица и крупнейший город Финляндии — Хельсинки.



"Оуланка" (фин Oulangan kansallispuisto) — национальный парк в северной части Финляндии, в провинциях Лапландия и Северная Остроботния, между городом Куусамо (Kuusamo) и деревней Салла (Salla). Был создан в 1956 году. Назван в честь извилистой бурной реки Оуланка (Oulankajoki), пролегающей по территории парка.

