Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодой человек выжил после падения грузоподъемника в Подмосковье
Ветеринары объяснили, как знакомить питомцев, чтобы они жили вместе без конфликтов
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Названы отрасли с зарплатами в 2–3 раза выше средней по России
Широчайшие мышцы спины: ваш ключ к идеальной осанке
Запуск машины с телефона приравнивается к управлению — даже без водителя в салоне
Для огурцов на балконе нужен горшок от 5 литров — рекомендации агрономов
Гречка в сладких блюдах: варианты конфет, торта и мороженого
Дизайнеры назвали способы бюджетного ремонта перед сдачей квартиры

Хорватия теряет туристов: почему пляжи стали местом, где не хочется задерживаться

Шум и давка на пляжах: как Хорватия рискует потерять туристов навсегда
1:32
Туризм

Для многих чехов Хорватия долгие годы была символом летнего отдыха у моря. Но этим летом всё иначе — вместо тихого релакса сотни туристов спешно уезжают домой.

Пляж в Хорватии
Фото: commons.wikimedia.org by Nick Savchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пляж в Хорватии

Пляжи, на которых не хочется задерживаться

Местные курорты переполнены до отказа. Свободное место на песке найти почти невозможно: полотенца летят, чтобы занять каждый клочок. В воде плавают жирные разводы от кремов, а иногда и следы канализации. Запах тоже оставляет желать лучшего.

Даже вечером пляжи не становятся тише — шум, давка и ощущение фестивальной толпы напрочь лишают отдыха уединения.

"Море как выгребная яма"

Главная причина — сброс отходов с судов, стоящих близко к берегу. Проблему усугубляют поломки канализационных труб и слив сточных вод прямо из некоторых ресторанов.

Инфраструктура просто не справляется с туристическим наплывом, который обрушился на страну.

Гигиенический кризис

О подобных проблемах шептались и раньше, но 2025 год стал рекордным по масштабам. Местные жители надеются, что ситуация решится сама, однако при таком положении дел вход в море может обернуться неприятным "сюрпризом".

Для страны, экономика которой сильно зависит от туризма, это тревожный сигнал. Если меры не будут приняты, Хорватия рискует потерять репутацию безопасного и комфортного курорта.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Домашние животные
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Последние материалы
Регулярный полив и мульчирование помогают продлить плодоношение огурцов до осени
Короткие ногти снова стали популярны: лучшие формы и цвета для маникюра
ПСМ расширяет производство электростанций
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Повар раскрыл рецепт дрожжевых булочек с изюмом, орехами и корицей
Чрезмерный и недостаточный полив одинаково вредят комнатным цветам — эксперт по растениям Альваро Педрера
Экстрасенс Миронова уверена, что Киркоров стал жертвой магического воздействия
Ветеринары: сон кошки на месте хозяина говорит о доверии и привязанности
Сила пальцев: как улучшить хват без дорогостоящего оборудования
Где природа творит чудеса: Болгарский курорт вернул туристам двойной пляж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.