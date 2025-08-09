Хорватия теряет туристов: почему пляжи стали местом, где не хочется задерживаться

Шум и давка на пляжах: как Хорватия рискует потерять туристов навсегда

Для многих чехов Хорватия долгие годы была символом летнего отдыха у моря. Но этим летом всё иначе — вместо тихого релакса сотни туристов спешно уезжают домой.

Фото: commons.wikimedia.org by Nick Savchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пляж в Хорватии

Пляжи, на которых не хочется задерживаться

Местные курорты переполнены до отказа. Свободное место на песке найти почти невозможно: полотенца летят, чтобы занять каждый клочок. В воде плавают жирные разводы от кремов, а иногда и следы канализации. Запах тоже оставляет желать лучшего.

Даже вечером пляжи не становятся тише — шум, давка и ощущение фестивальной толпы напрочь лишают отдыха уединения.

"Море как выгребная яма"

Главная причина — сброс отходов с судов, стоящих близко к берегу. Проблему усугубляют поломки канализационных труб и слив сточных вод прямо из некоторых ресторанов.

Инфраструктура просто не справляется с туристическим наплывом, который обрушился на страну.

Гигиенический кризис

О подобных проблемах шептались и раньше, но 2025 год стал рекордным по масштабам. Местные жители надеются, что ситуация решится сама, однако при таком положении дел вход в море может обернуться неприятным "сюрпризом".

Для страны, экономика которой сильно зависит от туризма, это тревожный сигнал. Если меры не будут приняты, Хорватия рискует потерять репутацию безопасного и комфортного курорта.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

