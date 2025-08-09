Туристическая катастрофа на Celebrity Constellation: как лайнер остался без электричества

2 августа 2025 года круизный лайнер Celebrity Constellation, известный своей камерной атмосферой и премиальным сервисом, отправился от побережья Италии — но вскоре остался без электричества. При аномальной жаре в Европе судно дрейфовало более двух часов без кондиционеров. Royal Caribbean Group, владелец бренда, назвала это "технической проблемой".
Современные лайнеры оснащены аварийными генераторами, которые поддерживают навигацию, связь, освещение и другие критические системы.
Однако они не могут обеспечить питание для кондиционеров, кухонь и большинства удобств. На борту Constellation в этот момент еду подавали холодной, а туалеты не смывали.
Даже при полном отключении вы сможете открыть дверь каюты — замки работают от батареек.
Если ваше помещение без окон, лучше выйти на открытую палубу. И главное — всегда следовать инструкциям экипажа.
Ситуация напомнила печально известный случай 2013 года с Carnival Triumph. После пожара в двигателе лайнер остался без электричества и связи на восемь дней.
Без работающих туалетов и с ухудшающимися санитарными условиями этот рейс получил в СМИ название "круиз с фекалиями".
В 2025 году Netflix выпустил документальный фильм о той аварии, где показаны подробности инцидента.
Тогда история вызвала бурю критики, но стала толчком к новым правилам безопасности, включая установку дополнительных резервных генераторов.
