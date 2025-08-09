Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туристическая катастрофа на Celebrity Constellation: как лайнер остался без электричества

Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Туризм

2 августа 2025 года круизный лайнер Celebrity Constellation, известный своей камерной атмосферой и премиальным сервисом, отправился от побережья Италии — но вскоре остался без электричества. При аномальной жаре в Европе судно дрейфовало более двух часов без кондиционеров. Royal Caribbean Group, владелец бренда, назвала это "технической проблемой".

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Marc-Lautenbacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Что происходит при отключении

Современные лайнеры оснащены аварийными генераторами, которые поддерживают навигацию, связь, освещение и другие критические системы.

Однако они не могут обеспечить питание для кондиционеров, кухонь и большинства удобств. На борту Constellation в этот момент еду подавали холодной, а туалеты не смывали.

Советы пассажирам

Даже при полном отключении вы сможете открыть дверь каюты — замки работают от батареек.

Если ваше помещение без окон, лучше выйти на открытую палубу. И главное — всегда следовать инструкциям экипажа.

Когда всё было хуже

Ситуация напомнила печально известный случай 2013 года с Carnival Triumph. После пожара в двигателе лайнер остался без электричества и связи на восемь дней.

Без работающих туалетов и с ухудшающимися санитарными условиями этот рейс получил в СМИ название "круиз с фекалиями".

В 2025 году Netflix выпустил документальный фильм о той аварии, где показаны подробности инцидента.

Тогда история вызвала бурю критики, но стала толчком к новым правилам безопасности, включая установку дополнительных резервных генераторов.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
