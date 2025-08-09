Рай для пенсионеров: Греция стала новым Эльдорадо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Греция предлагает налоговые льготы для пенсионеров и доступную недвижимость
1:43
Туризм

Греция, исторически известная своим радушием, спокойным образом жизни и живописными берегами, сегодня привлекает небывалое число иностранных пенсионеров благодаря программам "золотой визы" и льготному налогообложению.

Пляж Скала, Ангистри, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Panagiotis Botsis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пляж Скала, Ангистри, Греция

Доступная стоимость проживания делает её одним из наиболее привлекательных направлений в Европе, а цены на жилье остаются сдержанными за пределами востребованных районов Афин и Миконоса, где минимальный порог для "золотой визы" — предоставления ВНЖ в обмен на инвестиции — увеличился до 800 000 евро.

Несмотря на то, что эта сумма может показаться значительной, относительно невысокие цены на недвижимость и другие возможности получения долгосрочной визы (для визы типа D требуется доход около 2000 евро в месяц) делают Крит популярным направлением. Здесь очаровательный каменный дом можно приобрести всего за 60 000 фунтов стерлингов, а муниципальные налоги остаются крайне низкими.

Острова с менее развитой инфраструктурой, отсутствием прямых рейсов в Великобританию и небольшими общинами экспатов пользуются меньшим спросом.

По всей Греции действует фиксированная ставка налога в размере 7% на иностранные пенсии в течение 15 лет для тех, кто переезжает в страну. Кроме того, предусмотрена фиксированная налоговая ставка в размере 100 000 евро для состоятельных лиц.

Наиболее существенными препятствиями являются сезонность прямых авиарейсов в различные регионы, греческая система бюрократии и возникающий языковой барьер, пишет Daily Mail.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
