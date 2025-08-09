Сермонета: открываем тайны средневекового поселения, которые поражают даже искушенных туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вечерняя Сермонета: погружение в атмосферу средневекового города
2:07
Туризм

Всего час в пути — и шумный, переполненный туристами Рим сменяется безмятежными улочками, цветущими лестницами и видом на Лепинские горы. Сермонета — одно из самых хорошо сохранившихся средневековых поселений Италии, история которого начинается с упоминаний в "Энеиде" Вергилия и продолжается в легендах о рыцарях-тамплиерах.

Сермонета, средневековое поселение
Фото: commons.wikimedia.org by Azotoliquido, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сермонета, средневековое поселение

Замок и тайны рыцарей

С XIII по XV век городом управлял род Каэтани из своего неприступного замка с 10-футовыми стенами, башнями и подъёмными мостами. Крепость пережила осады, нашествия и даже Наполеона.

По выходным здесь проводят экскурсии: залы с флагами и зеркалами, покои с фресками, подземелья и загадочные тамплиерские символы, оставленные беглецами-рыцарями.

Атмосфера старого города

Центр Сермонеты закрыт для автомобилей, и всё здесь создано для пеших прогулок. Романский собор XIII века с барочным распятием, церковь Святого Архангела XII века с органом XVIII века, готическая ратуша с аркадой — каждый уголок дышит историей.

Пейзажи и музеи

Старинные стены опоясывают город, а с обзорных точек открываются панорамы гор Лепини и Понтийских равнин.

В ясный день видно даже Тирренское море. Обязательно загляните в музей Museo C'era Una Volta с диорамами, точно передающими быт прошлых веков.

Вкус Сермонеты

Здесь ценят cucina povera — простую, но насыщенную "крестьянскую" кухню. Попробуйте поленту с томатным рагу и пекорино, прошутто из Бассиано, суп из 18 трав, тушёного кабана или паппарделле с колбасой из фенхеля.

Ночлег и магия вечера

После заката город преображается: луна и фонари заливают каменные улочки мягким светом. Остановитесь в семейном отеле Lelive XV века, где утро начинается с домашней выпечки и рассказов о местных легендах.

Уточнения

Сермонета (итал. Sermoneta) — город в Италии, располагается в области Лацио, подчиняется административному центру Латина. Покровителем населённого пункта считается святой Иосиф. Праздник ежегодно празднуется 19 марта.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
