Сермонета: открываем тайны средневекового поселения, которые поражают даже искушенных туристов

Всего час в пути — и шумный, переполненный туристами Рим сменяется безмятежными улочками, цветущими лестницами и видом на Лепинские горы. Сермонета — одно из самых хорошо сохранившихся средневековых поселений Италии, история которого начинается с упоминаний в "Энеиде" Вергилия и продолжается в легендах о рыцарях-тамплиерах.
С XIII по XV век городом управлял род Каэтани из своего неприступного замка с 10-футовыми стенами, башнями и подъёмными мостами. Крепость пережила осады, нашествия и даже Наполеона.
По выходным здесь проводят экскурсии: залы с флагами и зеркалами, покои с фресками, подземелья и загадочные тамплиерские символы, оставленные беглецами-рыцарями.
Центр Сермонеты закрыт для автомобилей, и всё здесь создано для пеших прогулок. Романский собор XIII века с барочным распятием, церковь Святого Архангела XII века с органом XVIII века, готическая ратуша с аркадой — каждый уголок дышит историей.
Старинные стены опоясывают город, а с обзорных точек открываются панорамы гор Лепини и Понтийских равнин.
В ясный день видно даже Тирренское море. Обязательно загляните в музей Museo C'era Una Volta с диорамами, точно передающими быт прошлых веков.
Здесь ценят cucina povera — простую, но насыщенную "крестьянскую" кухню. Попробуйте поленту с томатным рагу и пекорино, прошутто из Бассиано, суп из 18 трав, тушёного кабана или паппарделле с колбасой из фенхеля.
После заката город преображается: луна и фонари заливают каменные улочки мягким светом. Остановитесь в семейном отеле Lelive XV века, где утро начинается с домашней выпечки и рассказов о местных легендах.
Сермонета (итал. Sermoneta) — город в Италии, располагается в области Лацио, подчиняется административному центру Латина. Покровителем населённого пункта считается святой Иосиф. Праздник ежегодно празднуется 19 марта.
