Стельвио: риск и красота в каждом повороте — узнайте, что ждет на самом высоком перевале Италии

На севере Италии, среди величественных вершин и зеленых долин, скрывается перевал Стельвио — самый высокий в стране и один из рекордных по высоте в Европе. Его отметка — 2750 метров над уровнем моря, а извилистая трасса с 70 крутыми поворотами делает поездку по нему и завораживающей, и опасной.
Построенный в 1820-х годах, перевал растянулся на 29 миль через Альпы Ортлер. Он соединяет Бормио на юге с Глоренцей на севере, и каждое направление готово проверить ваши навыки вождения.
Вдоль маршрута открываются виды, от которых захватывает дух: массивные горные хребты, долины и бескрайнее небо. Здесь нет шумных толп и городской суеты — только вы, дорога и горы.
Путешественники могут переночевать в Бормио или Глоренце, а любители настоящих горных приключений — в Berghotel Franzenshöhe, который расположен прямо на перевале среди альпийских лугов.
Ближайший крупный аэропорт — Мальпенса в Милане (140 миль). Также можно прилететь в Венецию (4 часа езды), Инсбрук (3,5 часа) или Мюнхен (4,5 часа). Лучший способ исследовать перевал — арендовать машину в аэропорту и двигаться в своём ритме.
Оптимальный сезон — с июня по октябрь. Зимой перевал часто закрыт из-за снега. Чтобы избежать пробок, лучше планировать поездку вне июльского и августовского туристического пика.
Особое внимание стоит уделить Stelvio Bike Day — ежегодному августовскому велопробегу, когда дорога полностью закрыта для автомобилей, а сотни велосипедистов со всего мира штурмуют легендарные серпантины.
