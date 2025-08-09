Стельвио: риск и красота в каждом повороте — узнайте, что ждет на самом высоком перевале Италии

Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами

Туризм

На севере Италии, среди величественных вершин и зеленых долин, скрывается перевал Стельвио — самый высокий в стране и один из рекордных по высоте в Европе. Его отметка — 2750 метров над уровнем моря, а извилистая трасса с 70 крутыми поворотами делает поездку по нему и завораживающей, и опасной.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ перевал Стельвио

Дорога среди облаков

Построенный в 1820-х годах, перевал растянулся на 29 миль через Альпы Ортлер. Он соединяет Бормио на юге с Глоренцей на севере, и каждое направление готово проверить ваши навыки вождения.

Бормио → Стельвио — 24 крутых виража

Глоренца → Стельвио — 46 поворотов

Вдоль маршрута открываются виды, от которых захватывает дух: массивные горные хребты, долины и бескрайнее небо. Здесь нет шумных толп и городской суеты — только вы, дорога и горы.

Где остановиться

Путешественники могут переночевать в Бормио или Глоренце, а любители настоящих горных приключений — в Berghotel Franzenshöhe, который расположен прямо на перевале среди альпийских лугов.

Как добраться

Ближайший крупный аэропорт — Мальпенса в Милане (140 миль). Также можно прилететь в Венецию (4 часа езды), Инсбрук (3,5 часа) или Мюнхен (4,5 часа). Лучший способ исследовать перевал — арендовать машину в аэропорту и двигаться в своём ритме.

Когда ехать

Оптимальный сезон — с июня по октябрь. Зимой перевал часто закрыт из-за снега. Чтобы избежать пробок, лучше планировать поездку вне июльского и августовского туристического пика.

Особое внимание стоит уделить Stelvio Bike Day — ежегодному августовскому велопробегу, когда дорога полностью закрыта для автомобилей, а сотни велосипедистов со всего мира штурмуют легендарные серпантины.

Уточнения

Стельвио (итал Passo dello Stelvio, нем. Stilfser Joch) — перевал, расположенный в Италии на высоте 2757 метров. Это второй по высоте перевал в восточных Альпах с асфальтированной дорогой. Первое место занимает перевал Коль де л’Изеран (2770 м) во Франции.

