Как скрытые кухонные маги кормят пассажиров: секреты бортового питания внутри

Туризм

Если вы летите экономом на внутреннем рейсе, рассчитывать на полноценный обед не приходится — чаще это перекус за деньги или то, что взяли с собой. Но на международных маршрутах, в бизнесе или первом классе пассажирам подают блюда, приготовленные вовсе не на борту.

крыло самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кто кормит пассажиров

Мировой рынок бортового питания в 2025 году оценивался в 21 млрд долларов (Precedence Research). Львиную долю порций готовят три гиганта: GateGroup, Flying Food Group и LSG Sky Chefs. GateGroup начала в 1931 году, сейчас работает в 60 странах.

Flying Food Group существует с 1983 года и представлена почти в 40 странах. LSG Sky Chefs — старейшая независимая служба (основана American Airlines в 1942-м, куплена Lufthansa в 2001-м), производит более 300 млн порций в год.

Как всё происходит

Еду готовят в специальных кухнях рядом с аэропортами, а в самолёте лишь разогревают. Сухой воздух и пониженное давление меняют восприятие вкусов — еда кажется менее насыщенной.

Поэтому часто добавляют соль или сахар, чтобы компенсировать потерю яркости. Кстати, именно поэтому газированный имбирный эль в полёте кажется особенно освежающим.

Специальное меню

Ассортимент зависит от направления, времени суток и отзывов пассажиров. При желании можно заказать блюда с учётом диеты или вероисповедания, но чаще за 48 часов до рейса. В кодах авиакомпаний можно встретить:

  • AVML — азиатское вегетарианское
  • GFML — безглютеновое
  • KSML — кошерное
  • VGML/VVML — веганское или вегетарианское

Уточнения

Бортовое питание (авиационное питание) — еда и напитки, предлагаемые пассажирам на борту во время авиаперелёта. Обычно его стоимость включена в стоимость авиабилета. Меню бортового питания формируется с учётом продолжительности и направления рейса, времени вылета и прибытия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
