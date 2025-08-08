Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аландские острова: архипелаг, где время течёт по-другому

Аландские острова для тех, кто любит гастрономическое путешествие и каякинг
Туризм

Аландский архипелаг — россыпь островов, расположенных между Швецией и Финляндией, словно осколки гранитных слёз древних богов.

Путешествуя на велосипедах среди плывущих облаков и мимо старых эллингов, можно делать остановки, чтобы насладиться копченой сельдью и блинчиками с кардамоном и черносливом (звучит прозаично, но восхитительно).

Аландские острова не просто принимают посетителей — они полностью их поглощают. Здесь популярен каякинг у берегов острова Кобба Клинтар, что находится в самом сердце Аландских островов.

Еще одно направление — Хель — небольшой островок, расположенный к северу от Гданьска (Польша). По прибытии на пароме путешественников встречают торговцы копченой рыбой. Само путешествие сюда — уже интересное событие, поскольку паром проходит мимо внушительных кранов гданьских верфей.

Протяженные песчаные пляжи, хвойные леса и очаровательная небольшая деревушка делают Хель идеальным местом для короткого отпуска. Хель хорошо известен своими тюленями и прибрежной зоной.

Уточнения

Ала́ндские острова́ (Ала́нды, швед. Åland — О́ланд, фин. Ahvenanmaa — Ахвенанмаа, дословно — «страна окуня») — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населённая аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус. Численность населения архипелага, по данным на 2022 год, составляет 30 344 человек. Единственный город и столица автономной провинции — Мариехамн (население — 11 709 жителей).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
