Booking.com снова под прицелом: как лояльная программа вводит в заблуждение пользователей

Венгерское антимонопольное ведомство (GVH) возбудило новое дело против платформы Booking. com B. V., зарегистрированной в Нидерландах. Причиной стали подозрения в недобросовестной конкуренции и введении пользователей в заблуждение.
GVH указывает, что информация в рамках программы лояльности Genius может быть представлена так, что у пользователей создаётся ложное впечатление о преимуществах. Более того, некоторые скидки и предложения могут вводить в заблуждение, особенно в отношении сроков их действия и эксклюзивности.
Антимонопольщики также усомнились в прозрачности ценовой политики. :
"Booking.com предлагает одни и те же услуги по разным ценам в зависимости от используемого устройства — например, через мобильное приложение или десктопную версию", — заявляет ведомство.
При этом содержание самой услуги остаётся неизменным, что ставит под сомнение добросовестность такой практики.
Это не первая претензия к Booking. com в Венгрии.
В 2023 году GVH провело ускоренное отраслевое исследование в ответ на многочисленные жалобы.
В результате были сделаны рекомендации по пересмотру условий работы платформ — с 1 июля 2024 года Booking. com обязалась внести изменения, включая удаление спорных условий arparitásos.
Согласно GVH, из-за вводящей в заблуждение информации пользователи могли принять решения, которые привели к лишним тратам.
"Отсутствие профессиональной осмотрительности и недостаточная информированность подрывают права потребителей", — подчеркнули в ведомстве.
Booking com - система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды). В 2005 году система приобретена американской компанией The Priceline Group за $ 133 000 000 (в феврале 2018 года переименована в Booking Holdings NASDAQ: BKNG), фокусирующейся на европейский рынок.
