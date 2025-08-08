Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постковидный синдром снижает выносливость и когнитивные способности — данные Фрайбургского университета
ЛуАЗ-969 стал первым переднеприводным автомобилем в СССР — до ВАЗ-2108
Певица Жасмин рассказала о своём главном комплексе детства
CNN: шеф-повара Франции злоупотребляют властью на кухне
Лучшие натуральные скрабы для губ из простых ингредиентов
Фарс процветает, чем пошлее, тем больше сбор… — писала газета Русское слово 9 августа 1907 года
Кинолог Владимир Голубев: собаки могут видеть кошмары
Садоводы сеют шпинат, рукколу и укроп в августе для урожая осенью
Секреты стройности королевы Летиции: тренер назвал 3 главных правила

Booking.com снова под прицелом: как лояльная программа вводит в заблуждение пользователей

Жертвы Booking.com: как запутанная программа лояльности лишает потребителей важной информации
2:22
Туризм

Венгерское антимонопольное ведомство (GVH) возбудило новое дело против платформы Booking. com B. V., зарегистрированной в Нидерландах. Причиной стали подозрения в недобросовестной конкуренции и введении пользователей в заблуждение.

антиконкуренция
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
антиконкуренция

Что не так с программой Genius?

GVH указывает, что информация в рамках программы лояльности Genius может быть представлена так, что у пользователей создаётся ложное впечатление о преимуществах. Более того, некоторые скидки и предложения могут вводить в заблуждение, особенно в отношении сроков их действия и эксклюзивности.

Зависимость цен от устройства

Антимонопольщики также усомнились в прозрачности ценовой политики. :

"Booking.com предлагает одни и те же услуги по разным ценам в зависимости от используемого устройства — например, через мобильное приложение или десктопную версию", — заявляет ведомство.

При этом содержание самой услуги остаётся неизменным, что ставит под сомнение добросовестность такой практики.

История повторяется?

Это не первая претензия к Booking. com в Венгрии.

  • В 2020 году компанию оштрафовали на 2,5 млрд форинтов за агрессивные методы продаж.
  • В 2024 году последовал ещё один штраф — на 382,5 млн форинтов — за неисполнение прежних обязательств.
  • GVH отмечает, что некоторые спорные практики до сих пор продолжаются.

Результаты летнего исследования

В 2023 году GVH провело ускоренное отраслевое исследование в ответ на многочисленные жалобы.

В результате были сделаны рекомендации по пересмотру условий работы платформ — с 1 июля 2024 года Booking. com обязалась внести изменения, включая удаление спорных условий arparitásos.

Возможные последствия

Согласно GVH, из-за вводящей в заблуждение информации пользователи могли принять решения, которые привели к лишним тратам.

"Отсутствие профессиональной осмотрительности и недостаточная информированность подрывают права потребителей", — подчеркнули в ведомстве.

Уточнения

Booking com - система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды). В 2005 году система приобретена американской компанией The Priceline Group за $ 133 000 000 (в феврале 2018 года переименована в Booking Holdings NASDAQ: BKNG), фокусирующейся на европейский рынок.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Прощай, усталость: этот японский метод ходьбы подарит вам энергию и здоровье после 60
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Последние материалы
Садоводы сеют шпинат, рукколу и укроп в августе для урожая осенью
Секреты стройности королевы Летиции: тренер назвал 3 главных правила
Жертвы Booking.com: как запутанная программа лояльности лишает потребителей важной информации
Опустыниванию подвержены 84 млн га в 28 регионах России — Минсельхоз
Кофейная гуща как средство очистки унитаза может повредить трубы — сантехники
Куриная печень в сметанном соусе: вкусное блюдо на вашем столе
Система отключения цилиндров экономит до 7,5% топлива — данные Минэнерго США
Ожирение связано с нарушением действия инсулина в мозге — данные Университетской клиники Тюбингена
Пляжный стиль 2025: как собрать модный отпускной гардероб
Школьники из России триумфально выступили на Международной олимпиаде по ИИ в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.