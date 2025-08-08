Booking.com снова под прицелом: как лояльная программа вводит в заблуждение пользователей

Венгерское антимонопольное ведомство (GVH) возбудило новое дело против платформы Booking. com B. V., зарегистрированной в Нидерландах. Причиной стали подозрения в недобросовестной конкуренции и введении пользователей в заблуждение.

Что не так с программой Genius?

GVH указывает, что информация в рамках программы лояльности Genius может быть представлена так, что у пользователей создаётся ложное впечатление о преимуществах. Более того, некоторые скидки и предложения могут вводить в заблуждение, особенно в отношении сроков их действия и эксклюзивности.

Зависимость цен от устройства

Антимонопольщики также усомнились в прозрачности ценовой политики. :

"Booking.com предлагает одни и те же услуги по разным ценам в зависимости от используемого устройства — например, через мобильное приложение или десктопную версию", — заявляет ведомство.

При этом содержание самой услуги остаётся неизменным, что ставит под сомнение добросовестность такой практики.

История повторяется?

Это не первая претензия к Booking. com в Венгрии.

В 2020 году компанию оштрафовали на 2,5 млрд форинтов за агрессивные методы продаж.

В 2024 году последовал ещё один штраф — на 382,5 млн форинтов — за неисполнение прежних обязательств.

GVH отмечает, что некоторые спорные практики до сих пор продолжаются.

Результаты летнего исследования

В 2023 году GVH провело ускоренное отраслевое исследование в ответ на многочисленные жалобы.

В результате были сделаны рекомендации по пересмотру условий работы платформ — с 1 июля 2024 года Booking. com обязалась внести изменения, включая удаление спорных условий arparitásos.

Возможные последствия

Согласно GVH, из-за вводящей в заблуждение информации пользователи могли принять решения, которые привели к лишним тратам.

"Отсутствие профессиональной осмотрительности и недостаточная информированность подрывают права потребителей", — подчеркнули в ведомстве.

