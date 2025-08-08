Французский вкус под соусом страха: звёзды Мишлен сияют, пока в тени скрываются насилие и жестокость

CNN: шеф-повара Франции злоупотребляют властью на кухне

Туризм

Ежегодно после объявления гидом "Мишлен" списка лучших ресторанов Франции журналистке Норе Буаззуни приходит множество сообщений от отчаявшихся работников, возмущенных тем, что жестокие шеф-повара, превратившие их жизнь в кошмар, получают признание и престижные награды.

Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under free more info Шеф-повар

С 2017 года она исследует токсичную культуру на кухнях Франции. Ее последняя книга "Насилие на кухне", опубликованная в мае, раскрывает масштабы физического, эмоционального и психологического насилия, тайну, скрытую от широкой публики.

В книге, основанной на свидетельствах работников с 2020 года, описываются случаи, когда повара срываются, обжигают персонал или бросают посуду в официантов за ошибки, люди сталкиваются с расизмом, эксплуатацией и жестоким обращением. Женщины подвергаются сексуальным домогательствам, оскорблениям и, в худших случаях, изнасилованиям.

Токсичная культура характерна не только для Франции. В европейских странах на эту проблему обращают внимание уже давно. Организация рабочего процесса "сверху вниз" способствовала формированию токсичной культуры, позволяющей шеф-поварам злоупотреблять властью, считает Буаззуни. Система кухонных бригад была экспортирована по всему миру шеф-поварами, приезжавшими учиться во Францию, пишет CNN.

Уточнения

«Кра́сный гид „Мишле́н“» (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Кра́сный путеводи́тель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Выпускается с 1900 года.



