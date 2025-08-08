Под землёй — жизнь: невероятные пещеры Турции, мимо которых проходят все туристы

В Турции можно не только лежать на пляже или бродить по базарам — стоит всего лишь свернуть с привычного маршрута, и вы окажетесь в местах, которые будто не от мира сего. Пещеры здесь — не просто подземные пустоты, а настоящие природные и исторические артефакты. Некоторые из них лечат, другие скрывают древнейшие следы человека, а в третьи можно попасть только по воде. Рассказываем о самых необычных пещерах, которые действительно удивляют.
Расположение: недалеко от Анталии, в горах
Пещера Караин — одна из старейших в Турции. И не только по возрасту самих камней: это место, где жили первобытные люди более 200 000 лет назад. Учёные нашли здесь череп неандертальца, кости Homo sapiens, останки пещерного медведя, слона, бегемота и других доисторических животных.
Археологические находки — от кремнёвых ножей до наконечников стрел — подтверждают, что пещера использовалась людьми более 25 000 лет, начиная с мезолита. Эти артефакты сейчас можно увидеть в Археологическом музее Анталии.
Караин состоит из трёх залов, связанных низкими и узкими проходами. Тем, кто страдает клаустрофобией, стоит подумать дважды, прежде чем отправляться внутрь.
Расположение: провинция Денизли, недалеко от Памуккале
Многие слышали о Памуккале — белоснежных травертинах, куда приезжают тысячи туристов. Но в тени его славы скрывается нечто не менее впечатляющее — пещера Каклык, миниатюрная версия Памуккале, спрятанная под землёй.
Внутри — минеральные источники, влажный пар, белые известняковые отложения с изумрудными и бирюзовыми оттенками. Здесь всё движется, журчит и переливается — создаётся ощущение, будто пещера живая. И это не просто образ — термальная вода Каклыка обладает целебными свойствами и используется для оздоровительных процедур.
Это лишь две из множества пещер, которые стоит посетить. В Турции есть пещеры, где добывают соль, пещеры-санатории с лечебным воздухом, и даже такие, куда можно добраться исключительно по воде. В каждом уголке страны есть свои подземные сокровища — остаётся только выбрать, в какое из них спуститься в следующий раз.
Пеще́ра — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.
Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.