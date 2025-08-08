Под землёй — жизнь: невероятные пещеры Турции, мимо которых проходят все туристы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Турции можно не только лежать на пляже или бродить по базарам — стоит всего лишь свернуть с привычного маршрута, и вы окажетесь в местах, которые будто не от мира сего. Пещеры здесь — не просто подземные пустоты, а настоящие природные и исторические артефакты. Некоторые из них лечат, другие скрывают древнейшие следы человека, а в третьи можно попасть только по воде. Рассказываем о самых необычных пещерах, которые действительно удивляют.

Пещера Караин в Туриции
Фото: commons.wikimedia.org by Ingo Mehling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пещера Караин в Туриции

Караин: прогулка в доисторическое прошлое

Расположение: недалеко от Анталии, в горах

Пещера Караин — одна из старейших в Турции. И не только по возрасту самих камней: это место, где жили первобытные люди более 200 000 лет назад. Учёные нашли здесь череп неандертальца, кости Homo sapiens, останки пещерного медведя, слона, бегемота и других доисторических животных.

Археологические находки — от кремнёвых ножей до наконечников стрел — подтверждают, что пещера использовалась людьми более 25 000 лет, начиная с мезолита. Эти артефакты сейчас можно увидеть в Археологическом музее Анталии.

Караин состоит из трёх залов, связанных низкими и узкими проходами. Тем, кто страдает клаустрофобией, стоит подумать дважды, прежде чем отправляться внутрь.

Каклык: термальный сюрприз в недрах земли

Расположение: провинция Денизли, недалеко от Памуккале

Многие слышали о Памуккале — белоснежных травертинах, куда приезжают тысячи туристов. Но в тени его славы скрывается нечто не менее впечатляющее — пещера Каклык, миниатюрная версия Памуккале, спрятанная под землёй.

Внутри — минеральные источники, влажный пар, белые известняковые отложения с изумрудными и бирюзовыми оттенками. Здесь всё движется, журчит и переливается — создаётся ощущение, будто пещера живая. И это не просто образ — термальная вода Каклыка обладает целебными свойствами и используется для оздоровительных процедур.

Что ещё

Это лишь две из множества пещер, которые стоит посетить. В Турции есть пещеры, где добывают соль, пещеры-санатории с лечебным воздухом, и даже такие, куда можно добраться исключительно по воде. В каждом уголке страны есть свои подземные сокровища — остаётся только выбрать, в какое из них спуститься в следующий раз.

Уточнения

Пеще́ра — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
