Следы фараонов на улицах Луксора. Их всё ещё можно найти — если знать, где искать

Археологи восстановили Аллею сфинксов в Луксоре — 3 километра между двумя храмами

Луксор — одно из тех мест, где история буквально под ногами. Здесь, на восточном берегу Нила, руины тысячелетней давности соседствуют с современными улицами, а между древними колоннами до сих пор можно почувствовать дыхание фараонов. Этот город, некогда столица фараонского Египта, хранит в себе невероятное количество сокровищ, и самые главные из них — перед вами.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Луксорский храм в Египте

Луксорский храм: от прошлого к настоящему

Расположение: Corniche an-Nil, East Bank

Один из самых узнаваемых символов Луксора — храм, построенный ещё в XIV веке до нашей эры. Его обнаружили только в XIX веке во время археологических раскопок, а сейчас он удивительным образом встроен в городскую среду — вокруг лавки, кафе, уличные торговцы, а внутри — камни, пережившие тысячелетия.

Особое внимание стоит обратить на:

Пилоны у входа , высота которых сравнима с шестью этажами;

Гипостильный зал и колоннаду — здесь десятки колонн, каждая высотой в несколько метров;

Святилище Аменхотепа III, с которого, по мнению историков, всё началось.

Храмовый комплекс Карнака: главное место силы

Расположение: Mabad Al Karnak, Луксор

Карнак — не просто храм, а целый архитектурный ансамбль, где строительство шло несколько веков. Его начинали ещё фараоны Среднего царства, а завершали уже римляне. До наших дней сохранилась лишь часть, но даже она поражает.

Обязательно стоит увидеть:

Большой гипостильный зал с его 134 колоннами;

Пилоны у входа — внушительные ворота, уцелевшие со времён Нового царства;

Храм Амона-Ра и обелиск Хатшепсут — 30-метровый гранитный гигант;

Храм Рамзеса III с его скульптурным рядом.

Аллея сфинксов: между двух храмов

Расположение: от Карнака до Луксорского храма

Эта аллея длиной почти в 3 километра соединяет два величайших храма Луксора. По обе стороны — сотни сфинксов. У одних головы человеческие, у других — барана. Когда-то их было свыше 1300, сейчас сохранилась примерно половина.

Долгое время аллея была скрыта под жилыми домами, но в 2021 году её отреставрировали, а открытие отметили грандиозным шоу с фейерверками.

Уточнения

Луксо́р (также Лу́ксор; араб. الأقصر‎) — город в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила.

