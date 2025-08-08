Следы фараонов на улицах Луксора. Их всё ещё можно найти — если знать, где искать

Луксор — одно из тех мест, где история буквально под ногами. Здесь, на восточном берегу Нила, руины тысячелетней давности соседствуют с современными улицами, а между древними колоннами до сих пор можно почувствовать дыхание фараонов. Этот город, некогда столица фараонского Египта, хранит в себе невероятное количество сокровищ, и самые главные из них — перед вами.
Расположение: Corniche an-Nil, East Bank
Один из самых узнаваемых символов Луксора — храм, построенный ещё в XIV веке до нашей эры. Его обнаружили только в XIX веке во время археологических раскопок, а сейчас он удивительным образом встроен в городскую среду — вокруг лавки, кафе, уличные торговцы, а внутри — камни, пережившие тысячелетия.
Особое внимание стоит обратить на:
Пилоны у входа, высота которых сравнима с шестью этажами;
Гипостильный зал и колоннаду — здесь десятки колонн, каждая высотой в несколько метров;
Святилище Аменхотепа III, с которого, по мнению историков, всё началось.
Расположение: Mabad Al Karnak, Луксор
Карнак — не просто храм, а целый архитектурный ансамбль, где строительство шло несколько веков. Его начинали ещё фараоны Среднего царства, а завершали уже римляне. До наших дней сохранилась лишь часть, но даже она поражает.
Обязательно стоит увидеть:
Большой гипостильный зал с его 134 колоннами;
Пилоны у входа — внушительные ворота, уцелевшие со времён Нового царства;
Храм Амона-Ра и обелиск Хатшепсут — 30-метровый гранитный гигант;
Храм Рамзеса III с его скульптурным рядом.
Расположение: от Карнака до Луксорского храма
Эта аллея длиной почти в 3 километра соединяет два величайших храма Луксора. По обе стороны — сотни сфинксов. У одних головы человеческие, у других — барана. Когда-то их было свыше 1300, сейчас сохранилась примерно половина.
Долгое время аллея была скрыта под жилыми домами, но в 2021 году её отреставрировали, а открытие отметили грандиозным шоу с фейерверками.
Луксо́р (также Лу́ксор; араб. الأقصر) — город в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила.
Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.