Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэрофлот запускает рейсы во вьетнамский Нячанг из Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока
Запахи, звуки и визуальные ориентиры помогают кошкам возвращаться домой
Бюджетный дефицит в России превысил план
Тимати стал отцом в третий раз: Валентина Иванова родила дочь
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Малиновый сок для зимнего хранения — классический рецепт с сиропом и процеживанием
Автомобиль дергается при переключении передач: не спешите винить коробку
Гастроэнтеролог: спиртное допустимо при кишечной инфекции только в одном случаев
Волочкова прокомментировала инцидент в самолёте и назвала свои ноги священными

Тур по "аду", из которого не хочется уходить: что скрывает Японский город Беппу

Беппу — главный онсен-курорт Японии с семью термальными источниками — гиды
2:22
Туризм

Японский Беппу — город, где земля буквально дышит паром. На улицах — клубы белого тумана, в небе — силуэты холмов, а в воздухе — запах серы и умиротворения. Это главный онсен-курорт острова Кюсю, и провести здесь хотя бы пару дней — уже повод перезагрузиться.

Источник Umi Jigoku на Бепу, Япония
Фото: commons.wikimedia.org by そらみみ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Источник Umi Jigoku на Бепу, Япония

Где жить: от центра до горных склонов

Главное правило — селиться там, где есть онсен. Натуральные источники (или хотя бы сенто — бани с подогретой водой) есть почти в каждом отеле, а часто даже в хостелах.

Если важна логистика и доступ к транспорту — выбирайте центр города. Если хочется тишины, природы и уединения — лучше поселиться в районах повыше, ближе к горам. Из окон там чаще всего открываются виды на залив и поднимающийся от земли пар.

Ад, в который хочется вернуться

Знаменитые "Семь адов Беппу" - это вовсе не преувеличение. Так в городе называют особенно эффектные термальные источники, у каждого из которых — свой цвет, характер и даже легенда.

Название Jigoku ("ад") пришло из буддийской терминологии, а местные жители добавили немного иронии — теперь у каждого источника есть свой маскот в виде мультяшного демона.

Самые известные:

  • Umi Jigoku - бирюзово-голубой, почти нереальный;

  • Chinoike Jigoku - кроваво-красный, как будто из фантастического фильма.

Остальные не менее интересны — с пузырящейся грязью, гейзерами, лотосами или минеральной пеной.

Что делать в Беппу, кроме купаний

Прогулка по району Каннава - обязательный пункт маршрута. Пар здесь вырывается прямо из-под асфальта. Кажется, что город живёт и дышит вместе с источниками.

Вот куда ещё стоит заглянуть:

  • Jigoku Onsen Museum - интерактивная выставка о культуре горячих источников.

  • Oita Fragrance Museum - музей ароматов, где можно составить собственный парфюм.

  • Kannawa Steam Bath - уютная уличная баня с горячим паром для ног.

  • Otani Park - красивый парк для фото на фоне клубов пара.

  • Kifune Castle - замок с обзорной площадкой и видом на окрестности.

  • Yukemuri Observation Deck - ещё одна панорамная точка, особенно хороша на закате.

Уточнения

Бе́ппу (яп. 別府市 Бэппу-си) — город в Японии, находящийся в префектуре Оита.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Наклоны, скрутки и поза ребенка улучшают качество сна — рекомендации фитнес-экспертов
Посадка клубники в августе требует обязательного укрытия до заморозков
Упражнение с меткой на стекле снижает нагрузку на глаза при работе с гаджетами — офтальмолог Павлова
Дерматолог Сафонова назвала виды родинок, которые нужно срочно показать врачу
Археологи нашли в Лондондерри неолитические дома возрастом 5800 лет
Тренеры опровергли миф о необходимости закрывать углеводное окно после тренировок
Беппу — главный онсен-курорт Японии с семью термальными источниками — гиды
Почему кошки спят большую часть суток: комментарий ветеринара Сергея Середы
Виктория Исакова опубликовала фото с дочерью после смерти Юрия Мороза
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.