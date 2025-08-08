Тур по "аду", из которого не хочется уходить: что скрывает Японский город Беппу

Японский Беппу — город, где земля буквально дышит паром. На улицах — клубы белого тумана, в небе — силуэты холмов, а в воздухе — запах серы и умиротворения. Это главный онсен-курорт острова Кюсю, и провести здесь хотя бы пару дней — уже повод перезагрузиться.
Главное правило — селиться там, где есть онсен. Натуральные источники (или хотя бы сенто — бани с подогретой водой) есть почти в каждом отеле, а часто даже в хостелах.
Если важна логистика и доступ к транспорту — выбирайте центр города. Если хочется тишины, природы и уединения — лучше поселиться в районах повыше, ближе к горам. Из окон там чаще всего открываются виды на залив и поднимающийся от земли пар.
Знаменитые "Семь адов Беппу" - это вовсе не преувеличение. Так в городе называют особенно эффектные термальные источники, у каждого из которых — свой цвет, характер и даже легенда.
Название Jigoku ("ад") пришло из буддийской терминологии, а местные жители добавили немного иронии — теперь у каждого источника есть свой маскот в виде мультяшного демона.
Самые известные:
Umi Jigoku - бирюзово-голубой, почти нереальный;
Chinoike Jigoku - кроваво-красный, как будто из фантастического фильма.
Остальные не менее интересны — с пузырящейся грязью, гейзерами, лотосами или минеральной пеной.
Прогулка по району Каннава - обязательный пункт маршрута. Пар здесь вырывается прямо из-под асфальта. Кажется, что город живёт и дышит вместе с источниками.
Вот куда ещё стоит заглянуть:
Jigoku Onsen Museum - интерактивная выставка о культуре горячих источников.
Oita Fragrance Museum - музей ароматов, где можно составить собственный парфюм.
Kannawa Steam Bath - уютная уличная баня с горячим паром для ног.
Otani Park - красивый парк для фото на фоне клубов пара.
Kifune Castle - замок с обзорной площадкой и видом на окрестности.
Yukemuri Observation Deck - ещё одна панорамная точка, особенно хороша на закате.
Бе́ппу (яп. 別府市 Бэппу-си) — город в Японии, находящийся в префектуре Оита.
Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?