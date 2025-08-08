Три города, которые докажут: настоящая Франция — вне туристических путеводителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

На юго-западе Франции есть регион, где будто остановилось время. Долина реки Дордонь не только одна из самых живописных, но и самых атмосферных областей страны. Здесь можно встретить города с древней историей, средневековые улочки, величественные соборы и настоящие гастрономические приключения.

Долина Дордонь во Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Niveau0492, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Долина Дордонь во Франции

Перигё: архитектура с византийским акцентом

Столицей региона считается Перигё — город с историей, которая началась задолго до прихода римлян. Здесь сохранились следы кельтского поселения и античные руины, в том числе знаменитая башня Весунны и вилла, ныне ставшая частью музея под стеклянным куполом.

Кафедральный собор Сен-Фрон сразу привлекает внимание пятью куполами, построенными в византийской традиции. Этот образ вдохновил архитекторов базилики Сакре-Кёр в Париже. Внутри — витражи, фрески и старинные органы, а также люстра с интересной историей: когда-то она украшала Нотр-Дам на свадьбе Наполеона. Прогуливаясь по набережной, можно увидеть дома XVII века — утончённые и с характером. А рядом стоит очаровательный фахверковый домик Eschif, ранее ошибочно считавшийся мельницей.

Бержерак: вино, музыка и Сирано

Второй по величине город региона — Бержерак. Хотя одноимённый литературный герой никогда здесь не жил, его фигура стала символом города. Скульптуры поэта встречают на улицах, а на набережной играет музыка, и вино льётся в бокалы.

Старинные фахверковые дома, цветущие площади и особняки XVII века создают настроение. Музей табака, расположенный в одном из таких зданий, рассказывает о прошлом региона. В Бережераке до сих пор проходят органные концерты в протестантском храме, а церковь Нотр-Дам поражает готическим великолепием. Среди уютных улочек старого города стоит заглянуть на старинный крытый рынок Halle и в музей судоходства.

Сарла-ла-Канеда: город, в котором история оживает на каждом углу

Сарла — это город-декорация. С 1945 года здесь сняли больше 80 фильмов, и стоит только пройтись по узким мощёным улочкам — становится понятно почему. Дома с золотистыми фасадами и плитняковыми крышами, башни, рынки и соборы выглядят как ожившая средневековая хроника.

Центр города венчает собор Сен-Сацердос, строительство которого длилось три столетия. Неподалёку стоит дом поэта Этьена де Ла Боэти — образец ренессансной архитектуры. Церковь святой Марии переоборудовали в рынок, где можно найти всё, чем славится Перигор — от трюфелей до грецких орехов. В её колокольне теперь установлен панорамный лифт: с высоты открывается волшебный вид на крыши старого города. А "Лантерны мёртвых" — загадочные конические башни — вместе с кладбищенским садом и усадьбой Жиссон добавляют особую атмосферу.

Уточнения

Дордо́нь (фр Dordogne, окс. Dordonha, лат. Duranius, Dordonia) — река на юге Франции.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
