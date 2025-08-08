Скала, которая ведёт в другой мир: зачем ехать на Форосский кант

Есть места, перед которыми невозможно остаться равнодушным. Южный берег Крыма скрывает одно из таких — Форосский кант, обрывистый участок Байдарской стены неподалёку от посёлка Форос. Отсюда открываются такие виды, что дыхание перехватывает не от высоты, а от красоты.
Форосский кант — это край горного массива, нависающего над Чёрным морем. Высота — 660 метров над уровнем моря. Здесь начинается Байдарская стена — один из самых живописных природных барьеров на юге Крыма.
С вершины видно белоснежную Форосскую церковь Воскресения Христова — она будто парит в воздухе, зацепившись за скалу. Одно дело — смотреть на неё снизу, с трассы, и совсем другое — с высоты. Перспектива меняется, и вместе с ней меняется ощущение.
Форосский кант особенно впечатляет весной и осенью, когда над склонами стелются туманы. Они окутывают гору плотным молочным покрывалом, скрывают пейзажи, а потом внезапно открывают панораму. В такие моменты возникает ощущение, что стоишь выше облаков, а вершина храма — единственное, что прорезает небесную дымку.
С Форосского канта видно всё, что хочется: море, побережье, Форос, Южнобережное шоссе, горы и, конечно, церковь. Это место буквально создано для фотосъёмки: рассветы, тени, облака, острые линии рельефа — кадры получаются кинематографичными без фильтров.
На кант проложено около 20 маршрутов для скалолазов — от лёгких до шестой категории сложности. Так что, если вы в теме, это отличное место, чтобы проверить себя и свои связки.
Но если, как и я, вы просто любите стоять на краю мира и молча смотреть вдаль — Форосский кант подойдёт идеально. Тут не нужно много слов. Просто тишина, высота и чувство, что ты снова наедине с собой.
