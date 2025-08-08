Скала, которая ведёт в другой мир: зачем ехать на Форосский кант

Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Есть места, перед которыми невозможно остаться равнодушным. Южный берег Крыма скрывает одно из таких — Форосский кант, обрывистый участок Байдарской стены неподалёку от посёлка Форос. Отсюда открываются такие виды, что дыхание перехватывает не от высоты, а от красоты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Форосский кант: край скалы над морем

Скалы, море и храм, зависший между небом и землёй

Форосский кант — это край горного массива, нависающего над Чёрным морем. Высота — 660 метров над уровнем моря. Здесь начинается Байдарская стена — один из самых живописных природных барьеров на юге Крыма.

С вершины видно белоснежную Форосскую церковь Воскресения Христова — она будто парит в воздухе, зацепившись за скалу. Одно дело — смотреть на неё снизу, с трассы, и совсем другое — с высоты. Перспектива меняется, и вместе с ней меняется ощущение.

Место, где облака под ногами

Форосский кант особенно впечатляет весной и осенью, когда над склонами стелются туманы. Они окутывают гору плотным молочным покрывалом, скрывают пейзажи, а потом внезапно открывают панораму. В такие моменты возникает ощущение, что стоишь выше облаков, а вершина храма — единственное, что прорезает небесную дымку.

Лучшие виды Крыма — с одной точки

С Форосского канта видно всё, что хочется: море, побережье, Форос, Южнобережное шоссе, горы и, конечно, церковь. Это место буквально создано для фотосъёмки: рассветы, тени, облака, острые линии рельефа — кадры получаются кинематографичными без фильтров.

Не только для фотографов

На кант проложено около 20 маршрутов для скалолазов — от лёгких до шестой категории сложности. Так что, если вы в теме, это отличное место, чтобы проверить себя и свои связки.

Но если, как и я, вы просто любите стоять на краю мира и молча смотреть вдаль — Форосский кант подойдёт идеально. Тут не нужно много слов. Просто тишина, высота и чувство, что ты снова наедине с собой.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

