Турпоток рванул вверх: вот какие страны неожиданно ворвались в топ за полгода

АТОР зафиксировала двукратный рост турпотока из России в Японию и Вьетнам

Пока кто-то скучает по жаркому лету в Турции, другие открывают для себя новые горизонты: Вьетнам, Япония, Северная Корея… Да, вы не ослышались. Россияне снова активно путешествуют — и делают это весьма необычно.

По итогам первых шести месяцев 2025 года выездной туризм из России вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на статистику Пограничной службы ФСБ РФ и национальные источники разных стран.

Кто теперь на первом месте у туристов из России

Несмотря на общее оживление, лидеры остались знакомыми:

Турция — 2,6 млн визитов;

ОАЭ — 1,1 млн;

Китай и Таиланд — по 1 млн;

Египет — 937 тыс.;

Абхазия — 665 тыс.

В топ-10 также вошли:

Вьетнам — 259,8 тыс. (рост в 2,4 раза!);

Мальдивы — 126,8 тыс.;

Индонезия — 117 тыс.;

Шри-Ланка — 112,3 тыс.

Куда поехали в разы чаще: неожиданные прорывы

Особенное внимание экспертов привлекли направления с самым резким приростом:

Тунис — рост в 4,6 раза, хотя в абсолютных цифрах это менее 10 тыс. человек. Причина — прямые рейсы.

Вьетнам — турпоток увеличился в 2,4 раза благодаря масштабным чартерным программам.

Япония — рост в 2 раза, до 83,7 тыс. визитов.

"Яркий прирост показали Япония, Марокко, Иордания, Кувейт (но это целиком транзит, а не поездки на отдых в эту страну). Хороший прирост в процентах у Северной Кореи. Из приведенных цифр видно, что говорить о каком-то "туристическом буме" в КНДР будет совершенно некорректным: 1 937 туристов за полгода — это очень мало даже для немассовых стран", — говорится в сообщении АТОР.

Также ощутимый рост показали:

Иордания и Марокко — +65%;

Северная Корея — +52%;

Кувейт — +47,9%;

Египет — +40,4%.

Но не всё так радужно: куда стали ездить меньше

АТОР также фиксирует снижение интереса к 10 направлениям из 30. Особенно упали показатели по:

Кубе — минус 43,4%;

Венесуэле — минус 81,5%;

Ирану — минус 43,2%.

"Последняя страна благодаря такому спаду (всего 63,7 тыс. визитов) не попала в 2025 году в топ-10 первого полугодия. Отрицательная динамика вызвана не отсутствием спроса, а сокращением количества прямых рейсов. Этим же фактором объясним и заметный спад турпотока в Венесуэлу (-81,5%)", — уточнили в АТОР.

Среди относительно массовых направлений снижение зафиксировано у:

Турции — минус 2,9%

Шри-Ланки — минус 1,6%

С Ираном ситуация особенная — туристический интерес снизился из-за напряжённой обстановки в регионе.

Что это значит

Судя по всему, россияне не только возвращаются к зарубежным поездкам, но и активно открывают новые локации. Если раньше в приоритете были Турция и Египет, то теперь всё чаще звучат имена Вьетнама, Японии и даже Северной Кореи.

Туроператоры продолжают расширять чартерные программы, а путешественники — свои маршруты.

