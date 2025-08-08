Турпоток рванул вверх: вот какие страны неожиданно ворвались в топ за полгода

Пока кто-то скучает по жаркому лету в Турции, другие открывают для себя новые горизонты: Вьетнам, Япония, Северная Корея… Да, вы не ослышались. Россияне снова активно путешествуют — и делают это весьма необычно.
По итогам первых шести месяцев 2025 года выездной туризм из России вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на статистику Пограничной службы ФСБ РФ и национальные источники разных стран.
Несмотря на общее оживление, лидеры остались знакомыми:
В топ-10 также вошли:
Особенное внимание экспертов привлекли направления с самым резким приростом:
"Яркий прирост показали Япония, Марокко, Иордания, Кувейт (но это целиком транзит, а не поездки на отдых в эту страну). Хороший прирост в процентах у Северной Кореи. Из приведенных цифр видно, что говорить о каком-то "туристическом буме" в КНДР будет совершенно некорректным: 1 937 туристов за полгода — это очень мало даже для немассовых стран", — говорится в сообщении АТОР.
Также ощутимый рост показали:
АТОР также фиксирует снижение интереса к 10 направлениям из 30. Особенно упали показатели по:
"Последняя страна благодаря такому спаду (всего 63,7 тыс. визитов) не попала в 2025 году в топ-10 первого полугодия. Отрицательная динамика вызвана не отсутствием спроса, а сокращением количества прямых рейсов. Этим же фактором объясним и заметный спад турпотока в Венесуэлу (-81,5%)", — уточнили в АТОР.
Среди относительно массовых направлений снижение зафиксировано у:
С Ираном ситуация особенная — туристический интерес снизился из-за напряжённой обстановки в регионе.
Судя по всему, россияне не только возвращаются к зарубежным поездкам, но и активно открывают новые локации. Если раньше в приоритете были Турция и Египет, то теперь всё чаще звучат имена Вьетнама, Японии и даже Северной Кореи.
Туроператоры продолжают расширять чартерные программы, а путешественники — свои маршруты.
