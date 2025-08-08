Миллионы туристов и ни капли лишней: Турция рискует остаться без воды

Турция столкнулась с дефицитом пресной воды из-за роста туризма — профессор Фарук Алаэддиноглу

В 2024 году Турция снова вошла в список самых популярных туристических направлений мира: 62 миллиона туристов, доход — свыше 61 миллиарда долларов. Но за блестящей витриной пляжного отдыха и отельного сервиса скрывается тревожная угроза — острый дефицит пресной воды, особенно заметный в разгар курортного сезона.

Каждый день — как тысяча душей

Сколько воды уходит на обслуживание одного курорта? Только представьте: четырехзвездочный отель с загрузкой 80% ежедневно потребляет около 160 000 литров воды. Если перед вами пятизвездочная гостиница — счётчик накручивает уже 560 000 литров в сутки. И это не просто цифры: это эквивалент потребления воды в жилом районе из 500-1000 домов.

"Ежедневное водопотребление пятизвездочного отеля сопоставимо с потреблением воды в районе с 500-1000 домохозяйств. Без достаточного количества воды качественный туризм невозможен", — комментирует профессор Фарук Алаэддиноглу из Университета Юзюнджю Йыл.

Где прячется львиная доля

Распределение воды в отелях удивляет:

55% — на полив зелёных насаждений и клумб;

25% — на душевые и ванны;

15% — уходит в раковины;

5% — на уборку.

В среднем один гость в четырехзвездочном отеле расходует 400 литров воды в день. Пятизвездочные "всё включено" увеличивают эту цифру до 800 литров, а на люксовых курортах она превышает и 1000 литров на человека ежедневно.

Летний туризм = водный стресс

"Особенно в летние месяцы туристический сектор значительно увеличивает нагрузку на местные водные ресурсы. Необходимо активно использовать системы рециркуляции воды, устанавливать краны с низким расходом, внедрять интеллектуальные системы орошения для зеленых зон и обеспечивать прозрачную отчетность предприятий о потреблении воды", — подчеркивает доктор Акгюн Ильхан, специалист по управлению водными ресурсами из Университета Богазичи. "Оплата воды отелями по промышленным тарифам создаёт серьёзное финансовое бремя. Некоторые отели в Турции уже начали повторно использовать сточные воды для технических нужд", — обращает внимание на экономический фактор профессор Х. Гючлю Инсель из Стамбульского технического университета.

Не только Турция: мировая карта водного дефицита

Туризм и нехватка воды — проблема глобального масштаба. Вот как с ней справляются (или не справляются) другие популярные направления:

Испания: частые засухи и перегибы в сельском хозяйстве. Иногда даже запрещают наполнять бассейны. Греция: острова регулярно сталкиваются с нехваткой воды в летние месяцы. Италия: устаревшие водопроводы и климатические изменения создают перебои с водоснабжением. Кипр: вынужден полагаться на опреснение, потому что природных источников практически нет. Мальта: полностью зависит от морской воды, прошедшей через опреснительные станции.

Мир на грани "водных войн"

По данным ООН, сегодня около 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. А с учётом изменений климата, роста населения и увеличения водозабора в сельском хозяйстве и промышленности пресная вода может стать такой же ценной, как нефть.

Уточнения

Во́дные ресу́рсы — это запасы пресной воды на планете, к которым относятся поверхностные и подземные воды.



Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

