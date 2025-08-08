Фисташки слаще, чем в Афинах, а море тише: однодневные поездки откроют другую Грецию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Греции можно совершить однодневные поездки на острова и в исторические города
2:16
Туризм

Афины восхищают — архитектурой, музеями, уличной жизнью. Но иногда так хочется сбежать от жары, шума и камня. Благо, столица окружена морем, горами и античной историей.

однодневные поездки из Афин, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by DimitrisP67, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
однодневные поездки из Афин, Греция

Вот 7 направлений, куда можно отправиться на день — и вернуться вдохновлённым.

1. Эгина — остров фисташек

До Эгины всего час на пароме от Пирея, и вы уже гуляете по неоклассическим улицам и пробуете свежие фисташки. Обязательно загляните в храм Афайи, в Сан-Нектарий и отдохните на пляже. Быстро, вкусно, красиво.

2. Сунион — магия заката

Пожалуй, самый фотогеничный закат в Аттике — у храма Посейдона в Сунионе. Он буквально висит над морем. Лучше приезжать ближе к вечеру: не жарко, туристов меньше, а небо — словно написано маслом.

3. Нафплион — первая столица

Очаровательный город на Пелопоннесе, до которого всего 2 часа на авто. Старая архитектура, лодочки в гавани, 999 ступеней в крепость Паламиди и идеальная прогулка по набережной в Арвании.

4. Дельфы — прикоснуться к вечности

В античности здесь находился центр мира. Храм Аполлона, древний театр, музей с шедевром Иньоосом — Дельфы достойны поездки. От Афин — около 2,5 часа.

5. Гидра — остров без машин

Уютная, величественная и полностью пешеходная. На Гидре передвигаются пешком, на ослах или на водных такси. Каменные особняки, бирюзовое море и атмосфера греческого кино 70-х.

6. Салямина — отдых рядом

Маленький и зелёный остров Салямина — идеален для расслабленного дня. Лес, пляжи, винтажные таверны. На пароме — всего 1 час.

7. Микены — дворцы и мифы

Руины, которым тысячи лет, ворота со львами и предполагаемая гробница Агамемнона. Микены оживают перед глазами. Поездка займёт 1,5 часа от Афин.

Уточнения

Афи́ны (греч. Αθήναι ) — столица Греции. Располагается в исторической области Аттика и является экономическим, культурным и административным центром страны. Город назван в честь богини войны и мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса. Это один из самых древних городов мира.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
