Не за сувенирами — ради голубя на гриле с лавандой: вот зачем гурманы едут в это место на Сардинию

Сан-Панталео на Сардинии стал гастрономическим направлением с рестораном Michelin
2:02
Туризм

В горах северо-восточной Сардинии, всего в 15 минутах от роскошного Порто-Черво, прячется настоящая находка — деревня Сан-Панталео. Здесь, среди гранитных холмов Изумрудного берега, жизнь течёт медленно и со вкусом — во всех смыслах этого слова.

Сардиния, Сан-Панталео
Фото: web.archive.org by trolvag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сардиния, Сан-Панталео

Центральная площадь с мощёными улочками, галереями и лавками — словно декорации к фильму. Сан-Панталео давно известен своими ремесленными традициями, но сегодня сюда всё чаще приезжают не за сувенирами, а за удивительной кухней.

Il Fuoco Sacro — ресторан на холме со звездой

На окраине деревни, среди зелени холмов, расположен ресторан Il Fuoco Sacro, удостоенный звезды Michelin. Меню здесь — праздник средиземноморской фантазии. Чего стоит только голубь на гриле с перцем и горчицей, или равиоли с бараниной, лавандой и лемонграссом.

Ресторан — часть спа-отеля Petra Segreta, где из просторного зала можно выйти в сад с видом на море и горы. А в местном винном погребе хранятся более 500 наименований вина — от редких мировых до крошечных сардинских виноделен.

Где перекусить и остановиться

В самом Сан-Панталео тоже хватает отличных мест. Для аперитива — кафе Nina, для ужина — L'Assaggio и L'Hostaria San Pantaleo, а для десерта — Il Buon Gelato. Все они расположены в центре и славятся не только кухней, но и атмосферой.

Жить здесь можно по-разному: от роскошного Petra Segreta (до $1000 в сезон) до стильного Domus Ilex, где номер обойдётся от $250, а с террасы открывается панорама на холмы.

Как добраться

До Сан-Панталео удобно ехать из Ольбии — около 30 минут на машине от аэропорта или паромного порта. Многие путешественники берут авто напрокат, чтобы свободно исследовать окрестности.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna, сард. Sardigna) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
