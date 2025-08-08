Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Профессор Богданов рассказал, для кого опасен новый продукт для похудения
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Профессор Богданов назвал два типа самых опасных диет
Работы, которые нужно выполнить в августе для урожая в следующем год
Свадебные костюмы для невест стали главным трендом этого лета, говорят стилисты
В Москве начал работу первый Select Перекрёсток с цифровыми сервисами и кафе — X5 Group
Фитнес-тренировки Jukari Fit to Fly снижают уровень стресса и гиподинамии
Жесткая вода и листья дуба помогают сохранить хруст огурцов

Крепость на воде, замок в скале и улица рыцарей: в этих 5 городах Греции время остановилось

Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе
3:13
Туризм

Греция известна не только своей мифологией и пляжами, но и по-настоящему сказочными замками. Эти архитектурные жемчужины разбросаны по всей стране и прекрасно подходят для путешествий, полных романтики и духа старины.

Аркадия, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аркадия, Греция

Монемвасия — каменный остров на волнах

Монемвасия, или "Гибралтар Востока", — это древняя крепость, вырубленная в скале, уходящей в море. Добраться туда можно по узкой полоске суши — "одному входу", что и дало название городу.

Нижний город очаровывает старинными особняками, уютными тавернами и атмосферой безмятежности. Но настоящая магия — наверху. Поднявшись к Верхнему городу, вы увидите руины византийских церквей и венецианского замка с головокружительным видом на Эгейское море.

Осенью и зимой здесь царит тишина, а весной и летом город оживает. Остановиться можно в старинных домах, превращённых в бутик-отели.

Нафплион — романтика под 999 ступенями

Нафплион — первый столичный город Греции, где история буквально висит в воздухе. Крепость Паламиди, возвышающаяся над городом, доступна на авто или через 999 крутых ступеней.

В гавани — маленький форт Бурджи на островке. Ранее — тюрьма и резиденция палачей, сегодня — главная фотолокация города.

Старый город с неоклассическими домами и улочками, увитыми бугенвиллией, — идеален для вечерних прогулок. А на набережной с видом на форт можно найти атмосферные рестораны и бары.

Янина — крепость у зеркального озера

Город Янина расположен у озера Памвотис и хранит в себе одну из древнейших крепостей страны — замок Иоаннина. Внутри — старинные дома, музеи, мечети и церкви, а также две цитадели: Итс-Кале с музеем Али-Паши и Аслан-Паша с краеведческим музеем.

Остров на озере — безымянный, но с уютными тавернами и монастырями, доступен на лодке. Закат с воды открывает завораживающий вид на город и крепость.

Нафпактос — город у моря и крепости

Нафпактос — прибрежный город с прекрасно сохранившейся крепостью, возвышающейся над живописной гаванью. История замка — это смесь древних, византийских, венецианских и османских эпох.

Внизу — старый порт с пушками и маяком, обрамлённый кафе и тавернами. Вечером, когда замок подсвечивается, в городе ощущается особая романтическая атмосфера.

Родос — остров, где живут рыцари

Средневековый город Родос, внесённый в список ЮНЕСКО, — это словно портал в эпоху крестоносцев. Здесь — крепостные стены, улица Рыцарей, дворец Великого магистра и мечети.

Но не только Старый город делает Родос особенным. Акрополь Линдоса на скале с видом на море — ещё одно место, где история встречается с природой. Родос — идеальное сочетание древности, пляжного отдыха и ночной жизни.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Новости спорта
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Эволюция пауков могла начаться в океане — выводы нейробиологов из США и Великобритании
Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть
Тихая гавань венецианских чудес: кто не знает о Сант-Эразмо и его приключениях
Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов
Axios: Трамп требует отставки нового гендиректора Intel из-за связей с Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.