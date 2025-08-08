Крепость на воде, замок в скале и улица рыцарей: в этих 5 городах Греции время остановилось

Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе

Греция известна не только своей мифологией и пляжами, но и по-настоящему сказочными замками. Эти архитектурные жемчужины разбросаны по всей стране и прекрасно подходят для путешествий, полных романтики и духа старины.

Монемвасия — каменный остров на волнах

Монемвасия, или "Гибралтар Востока", — это древняя крепость, вырубленная в скале, уходящей в море. Добраться туда можно по узкой полоске суши — "одному входу", что и дало название городу.

Нижний город очаровывает старинными особняками, уютными тавернами и атмосферой безмятежности. Но настоящая магия — наверху. Поднявшись к Верхнему городу, вы увидите руины византийских церквей и венецианского замка с головокружительным видом на Эгейское море.

Осенью и зимой здесь царит тишина, а весной и летом город оживает. Остановиться можно в старинных домах, превращённых в бутик-отели.

Нафплион — романтика под 999 ступенями

Нафплион — первый столичный город Греции, где история буквально висит в воздухе. Крепость Паламиди, возвышающаяся над городом, доступна на авто или через 999 крутых ступеней.

В гавани — маленький форт Бурджи на островке. Ранее — тюрьма и резиденция палачей, сегодня — главная фотолокация города.

Старый город с неоклассическими домами и улочками, увитыми бугенвиллией, — идеален для вечерних прогулок. А на набережной с видом на форт можно найти атмосферные рестораны и бары.

Янина — крепость у зеркального озера

Город Янина расположен у озера Памвотис и хранит в себе одну из древнейших крепостей страны — замок Иоаннина. Внутри — старинные дома, музеи, мечети и церкви, а также две цитадели: Итс-Кале с музеем Али-Паши и Аслан-Паша с краеведческим музеем.

Остров на озере — безымянный, но с уютными тавернами и монастырями, доступен на лодке. Закат с воды открывает завораживающий вид на город и крепость.

Нафпактос — город у моря и крепости

Нафпактос — прибрежный город с прекрасно сохранившейся крепостью, возвышающейся над живописной гаванью. История замка — это смесь древних, византийских, венецианских и османских эпох.

Внизу — старый порт с пушками и маяком, обрамлённый кафе и тавернами. Вечером, когда замок подсвечивается, в городе ощущается особая романтическая атмосфера.

Родос — остров, где живут рыцари

Средневековый город Родос, внесённый в список ЮНЕСКО, — это словно портал в эпоху крестоносцев. Здесь — крепостные стены, улица Рыцарей, дворец Великого магистра и мечети.

Но не только Старый город делает Родос особенным. Акрополь Линдоса на скале с видом на море — ещё одно место, где история встречается с природой. Родос — идеальное сочетание древности, пляжного отдыха и ночной жизни.

