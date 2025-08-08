Забытый уголок Венеции: откройте для себя изумительный Сант-Эразмо — его секреты вас поразят

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Туризм

Венеция давно очаровывает путешественников: гондолы, палаццо, муранское стекло… Но в тени этого великого города прячется совсем другой, почти забытый уголок — Сант-Эразмо. Его называют "городским садом" Венеции, и это не просто метафора.

Церковь Сан-Джорджо в Венеции
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Церковь Сан-Джорджо в Венеции

Плодородные поля, виноградники и тишина, нарушаемая лишь пением птиц — на Сант-Эразмо приезжают не ради музеев, а чтобы отдохнуть от них. Здесь хочется оставить всё лишнее и просто взять с собой фотоаппарат, полотенце и корзинку для пикника.

Добраться до острова легко: вапоретто ACTV №13 от Fondamente Nove довезёт вас до остановки Cappannone за 20-30 минут. Учитывая малое количество жилья (на острове живёт около 700 человек), лучше ночевать в Венеции и выбраться сюда на день.

Артишоки, велопрогулки и башня с историей

Сант-Эразмо с XVI века снабжал венецианцев овощами, винами и травами. Но главное гастрономическое сокровище — фиолетовый артишок, в честь которого здесь устраивают целый фестиваль.

Обязательно попробуйте его в ресторане Al Bacan, что рядом с фортом Массимилиана — австрийским напоминанием о временах, когда Венеция потеряла независимость.

После сытного обеда арендуйте велосипед и прокатитесь вдоль берегов. На юго-западе — башня, на северо-востоке — пустынные сады и виды на остров Каваллино. Особенно приятно поехать по Виа-деи-Форти, где почти нет людей, но много зелени.

Пляж Бакан: море, которое знают только местные

Песчаный Spiaggia del Bacan, расположенный рядом с фортом, — это любимое место венецианцев. Туристы сюда почти не добираются. А зря. Летом вода в лагуне прогревается до 28°C, и нет ничего лучше, чем босиком пройтись по кромке воды и зарыться в песок.

Сант-Эразмо — идеальный остров для "перезагрузки". Здесь нет суеты, только воздух, артишоки, море и вы.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
