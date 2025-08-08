Тайны Рокка Калашио: легендарный замок участвует в инновационном проекте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рокка Калашио: легендарный замок ждут реставрация и инвестиции
Туризм

Рокка Калашио — потрясающий замок в Абруццо, расположенный в Национальном парке Гран-Сассо и Монти-делла-лага, в провинции Аквила.

Замок
Фото: commons.wikimedia.org by Zzabeth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок

Он возвышается на высоте 1460 метров над уровнем моря, что делает его одним из самых высоких замков Италии и Европы. Замок имеет прозвище "tocca il cielo" (касается неба) из-за своего впечатляющего расположения на знаменитой равнине Навелли.

Сейчас Рокка Калашио участвует в инновационном проекте по территориальному возрождению, финансируемом за счет средств PNRR (Национальный план восстановления и устойчивости). Этот проект направлен на возвращение жизни историческим деревням и местам с высокой культурной ценностью. Основные направления проекта включают:

1. Реставрация замка и деревни — сохранение исторических элементов и улучшение инфраструктуры.
2. Поддержка новых резиденций и бизнеса — стимулы для открытия новых предприятий и гостиниц в этом районе.
3. Услуги для жителей и туристов — улучшение связи, мобильности и культурных инициатив.

Цель проекта — превратить Рокка Калашио в место медленного туризма и нового проживания, привлекающее молодежь и предпринимателей.

Замок также полон легенд и курьезов. Говорят, что его охраняют добрые духи, а по ночам можно услышать голоса древних пастухов и солдат.

Здесь снимались культовые фильмы "Имя розы" с Шоном Коннери и "Леди-ястреб" с Мишель Пфайффер.

Уточнения

Мише́ль Мари́ Пфа́йффер (англ. Michelle Marie Pfeiffer; род. 29 апреля 1958[…], Санта-Ана, Калифорния) — американская актриса и продюсер. Обладательница премий «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинантка на «Оскар» и «Эмми».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
