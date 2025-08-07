Один дома по-британски: подросток улетел в Милан вместо Лондона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Эта история напоминает сюжет фильма "Один дома", только действие разворачивается не в Рождество, а в пик летних отпусков. 15-летний британец, планировавший вернуться в Лондон рейсом Tui с Менорки, из-за невнимательности оказался на рейсе EasyJet, который доставил его в Мальпенсу вместо лондонского Станстеда.



Информацию, опубликованную Guardian, подтвердили в EasyJet, где инициировали внутреннюю проверку, параллельно с расследованием испанской полиции. Цель — выяснить, как подросток смог попасть на рейс без билета.

Когда родители поняли, что их сына, у которого диагностирован аутизм, нет рядом, они забили тревогу. В аэропорту начались поиски, но мальчика нигде не было. Благодаря записям с камер видеонаблюдения в аэропорту Маон стало известно, что юноша улетел в Милан, где приземлился около 11:30. Easyjet оперативно организовала перелет матери в Мальпенсу, где она приземлилась около 20:00. Затем авиакомпания организовала их совместный обратный рейс, и они воссоединились с остальной семьей, завершив насыщенный событиями отпуск на Балеарских островах.

"Мы проводим расследование совместно с аэропортом и нашим наземным оператором в Маоне, чтобы выяснить, как пассажир смог самостоятельно сесть не на тот рейс в Милан", — заявили в компании.

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
