Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование картонных и газетных слоев помогает снизить рост сорняков на грядках
Дочь Даны Борисовой призналась, что мама стала причиной её любви к пластике
Цены на вторичное жильё в России начнут расти при снижении ключевой ставки до 12–14% — аналитики РГР
Фёдор Конюхов прошёл через точку Немо — самое удалённое место на Земле
Соль, сода и масло устранят неприятный запах из раковины
Свёкла, кофе и правильный плейлист сделают ваши тренировки в 2 раза эффективнее — тренер Сидни Йоманс
Ветеринары призвали хвалить кошку после стрижки когтей
Мастера советуют считать моточасы, а не километры — это продлит ресурс двигателя
В США врачи чуть не изъяли органы у живой пациентки

Акерсхус в Осло: замок, откуда вдохновлялся 'Холодное сердце' — узнайте его тайны

Загадочное наследие Акерсхуса: сказочное место в Норвегии, которое стоит увидеть
1:58
Туризм

Если вы напеваете "Отпусти и забудь" каждый раз, когда идёте по заснеженной улице, вас наверняка порадует: вдохновение для замка Эренделл из "Холодного сердца" скрывается не в горах, а в самом центре Осло.

Акерсхус, Осло
Фото: commons.wikimedia.org by Magda Constantin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акерсхус, Осло

Средневековый Акерсхус с его кирпичными стенами, зелёными крышами и деревянными вставками действительно напоминает сказочный дворец Эльзы.

Расположенная у самой воды крепость была построена в 1299 году при короле Хоконе V и за века пережила немало трансформаций — от военной цитадели до ренессансного замка.

Но даже без связи с Disney у этого места есть чем поразить.

Что посмотреть в Акерсхусе

Сегодня замок полностью отреставрирован и открыт для всех. Прогуляйтесь по его территории, чтобы заглянуть в:

  • старинную королевскую кухню,
  • мрачные подземелья,
  • Королевский мавзолей и церковь XVI века,
  • а также посетите Музей вооружённых сил и Музей Сопротивления.

Вход свободный, а экскурсии с гидом проводятся ежедневно — за небольшую плату.

Как добраться

Добраться до замка можно на трамвае № 12. Выйдите на остановке Kontraskjæret, откуда до крепости — всего 5 минут пешком.

Акерсхус удобно расположен недалеко от круизного терминала и предлагает великолепные виды на Осло-фьорд.

Погрузитесь в атмосферу "Холодного сердца"

Хотите продолжить это сказочное приключение? Совершите поездку на поезде в Берген — город, вдохновивший визуальные сцены мультфильма, или отправьтесь севернее, в Ню-Олесунн, чтобы увидеть северное сияние, как в одном из волшебных моментов фильма.

Акерсхус — это не просто исторический замок. Это возможность окунуться в атмосферу легенд, архитектуры и кинематографической магии. И, возможно, почувствовать себя немного ближе к Эльзе и Анне.

Уточнения

А́керсхус (норв. Akershus) — одно из норвежских фюльке, второе по населению фюльке Норвегии после Осло, здесь живет десятая часть населения страны. Органы местной власти расположены в Осло, хотя этот город административно не входит в состав фюльке Акерсхус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Новости спорта
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым Аудио 
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Россияне всё чаще готовят колбасу дома — тренд здорового питания
8 трендов, которые стоит избегать: рыбацкие сандалии, леопардовый принт и другие
Анфиса Чехова призналась, что ей не понравился первый поцелуй со Златопольским
Уксус, лимонный сок и сода удаляют загрязнения с керамической раковины без химии
Творческий Мюнхен: прогулка по району, который переосмыслил своё прошлое
Игра только для избранных: кто сможет позволить себе ПК в будущем
Ozon впервые зафиксировал чистую прибыль: детали финансового взлёта
Отдых для почвы — миф: длительное бездействие на участке может снизить урожай
Ротач: ролик для пресса — лучший инструмент для кора, активирует 7 групп мышц
В Британии призвали запретить зарядку электровелосипедов в домах после смертельных пожаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.