Акерсхус в Осло: замок, откуда вдохновлялся 'Холодное сердце' — узнайте его тайны

Если вы напеваете "Отпусти и забудь" каждый раз, когда идёте по заснеженной улице, вас наверняка порадует: вдохновение для замка Эренделл из "Холодного сердца" скрывается не в горах, а в самом центре Осло.
Средневековый Акерсхус с его кирпичными стенами, зелёными крышами и деревянными вставками действительно напоминает сказочный дворец Эльзы.
Расположенная у самой воды крепость была построена в 1299 году при короле Хоконе V и за века пережила немало трансформаций — от военной цитадели до ренессансного замка.
Но даже без связи с Disney у этого места есть чем поразить.
Сегодня замок полностью отреставрирован и открыт для всех. Прогуляйтесь по его территории, чтобы заглянуть в:
Вход свободный, а экскурсии с гидом проводятся ежедневно — за небольшую плату.
Добраться до замка можно на трамвае № 12. Выйдите на остановке Kontraskjæret, откуда до крепости — всего 5 минут пешком.
Акерсхус удобно расположен недалеко от круизного терминала и предлагает великолепные виды на Осло-фьорд.
Хотите продолжить это сказочное приключение? Совершите поездку на поезде в Берген — город, вдохновивший визуальные сцены мультфильма, или отправьтесь севернее, в Ню-Олесунн, чтобы увидеть северное сияние, как в одном из волшебных моментов фильма.
Акерсхус — это не просто исторический замок. Это возможность окунуться в атмосферу легенд, архитектуры и кинематографической магии. И, возможно, почувствовать себя немного ближе к Эльзе и Анне.
А́керсхус (норв. Akershus) — одно из норвежских фюльке, второе по населению фюльке Норвегии после Осло, здесь живет десятая часть населения страны. Органы местной власти расположены в Осло, хотя этот город административно не входит в состав фюльке Акерсхус.
