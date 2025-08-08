Акерсхус в Осло: замок, откуда вдохновлялся 'Холодное сердце' — узнайте его тайны

Если вы напеваете "Отпусти и забудь" каждый раз, когда идёте по заснеженной улице, вас наверняка порадует: вдохновение для замка Эренделл из "Холодного сердца" скрывается не в горах, а в самом центре Осло.

Фото: commons.wikimedia.org by Magda Constantin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Акерсхус, Осло

Средневековый Акерсхус с его кирпичными стенами, зелёными крышами и деревянными вставками действительно напоминает сказочный дворец Эльзы.

Расположенная у самой воды крепость была построена в 1299 году при короле Хоконе V и за века пережила немало трансформаций — от военной цитадели до ренессансного замка.

Но даже без связи с Disney у этого места есть чем поразить.

Что посмотреть в Акерсхусе

Сегодня замок полностью отреставрирован и открыт для всех. Прогуляйтесь по его территории, чтобы заглянуть в:

старинную королевскую кухню,

мрачные подземелья,

Королевский мавзолей и церковь XVI века,

а также посетите Музей вооружённых сил и Музей Сопротивления.

Вход свободный, а экскурсии с гидом проводятся ежедневно — за небольшую плату.

Как добраться

Добраться до замка можно на трамвае № 12. Выйдите на остановке Kontraskjæret, откуда до крепости — всего 5 минут пешком.

Акерсхус удобно расположен недалеко от круизного терминала и предлагает великолепные виды на Осло-фьорд.

Погрузитесь в атмосферу "Холодного сердца"

Хотите продолжить это сказочное приключение? Совершите поездку на поезде в Берген — город, вдохновивший визуальные сцены мультфильма, или отправьтесь севернее, в Ню-Олесунн, чтобы увидеть северное сияние, как в одном из волшебных моментов фильма.

Акерсхус — это не просто исторический замок. Это возможность окунуться в атмосферу легенд, архитектуры и кинематографической магии. И, возможно, почувствовать себя немного ближе к Эльзе и Анне.

Уточнения

А́керсхус (норв. Akershus) — одно из норвежских фюльке, второе по населению фюльке Норвегии после Осло, здесь живет десятая часть населения страны. Органы местной власти расположены в Осло, хотя этот город административно не входит в состав фюльке Акерсхус.

