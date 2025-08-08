Скрытые жемчужины Мюнхена: как Шванталерхёэ трансформировался в культурный центр

Творческий Мюнхен: прогулка по району, который переосмыслил своё прошлое

На западе Мюнхена скрывается настоящий культурный сюрприз — Шванталерхёэ, бывший промышленный центр, который сегодня стал творческим кластером. Район, известный местным жителям как Вестенд, с 1980-х годов переживает преображение: на месте старых фабрик появились парки, дизайнерские кафе и художественные галереи.

Фото: commons.wikimedia by Jazz Guy from New Jersey, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шванталерхёэ, Мюнхен

Шванталерхёэ удачно расположен между центральной частью города и площадкой проведения Октоберфеста, что делает его отличной остановкой для туристов. Сюда легко добраться от вокзала München Hauptbahnhof или из аэропорта — примерно за 30-40 минут.

Пивная история и кофейная современность

Пивная традиция живёт здесь до сих пор. Посетите Augustiner Bräustuben — одну из старейших пивоварен Мюнхена, работающую с 1328 года. Попробуйте Augustiner Helles и сытные баварские блюда прямо в историческом зале.

За атмосферой праздника загляните в Löwenbräukeller — здесь звучит живая музыка и царит настоящий баварский дух. А уютный Wirtshaus Eder порадует шницелем и тёплой, "домашней" обстановкой.

Но район — это не только пиво. Новые кофейни, такие как Stray Coffee Roasters, Marais Soir и Notting Hill Café, предлагают крафтовые напитки, выпечку и стильный интерьер. Здесь легко провести полдня, не заметив, как пролетело время.

Уличное искусство и галереи

Шванталерхёэ стал центром современного искусства. Галерея Köşk, обустроенная в бывшей библиотеке, проводит выставки, мастер-классы и культурные мероприятия.

Пространство The Space by Schönbuch объединяет дизайн, интерьер и искусство, создавая по-настоящему вдохновляющие экспозиции.

Прогуляйтесь до моста Доннерсбергер — его бетонные опоры стали холстом для уличных художников. С 2012 года более 60 авторов, включая Loomit и Beastiestylez, превратили мост в яркую галерею под открытым небом площадью более 2000 м².

Шванталерхёэ — это место, где прошлое и будущее Мюнхена встречаются в чашке кофе, глотке пива и росписи на стене.

