Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 трендов, которые стоит избегать: рыбацкие сандалии, леопардовый принт и другие
Анфиса Чехова призналась, что ей не понравился первый поцелуй со Златопольским
Уксус, лимонный сок и сода удаляют загрязнения с керамической раковины без химии
Игра только для избранных: кто сможет позволить себе ПК в будущем
Ozon впервые зафиксировал чистую прибыль: детали финансового взлёта
Отдых для почвы — миф: длительное бездействие на участке может снизить урожай
Ротач: ролик для пресса — лучший инструмент для кора, активирует 7 групп мышц
В Британии призвали запретить зарядку электровелосипедов в домах после смертельных пожаров
Юрист Славнов: за несовпадение данных в ОСАГО и новых правах возможен штраф

Скрытые жемчужины Мюнхена: как Шванталерхёэ трансформировался в культурный центр

Творческий Мюнхен: прогулка по району, который переосмыслил своё прошлое
2:27
Туризм

На западе Мюнхена скрывается настоящий культурный сюрприз — Шванталерхёэ, бывший промышленный центр, который сегодня стал творческим кластером. Район, известный местным жителям как Вестенд, с 1980-х годов переживает преображение: на месте старых фабрик появились парки, дизайнерские кафе и художественные галереи.

Шванталерхёэ, Мюнхен
Фото: commons.wikimedia by Jazz Guy from New Jersey, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шванталерхёэ, Мюнхен

Шванталерхёэ удачно расположен между центральной частью города и площадкой проведения Октоберфеста, что делает его отличной остановкой для туристов. Сюда легко добраться от вокзала München Hauptbahnhof или из аэропорта — примерно за 30-40 минут.

Пивная история и кофейная современность

Пивная традиция живёт здесь до сих пор. Посетите Augustiner Bräustuben — одну из старейших пивоварен Мюнхена, работающую с 1328 года. Попробуйте Augustiner Helles и сытные баварские блюда прямо в историческом зале.

За атмосферой праздника загляните в Löwenbräukeller — здесь звучит живая музыка и царит настоящий баварский дух. А уютный Wirtshaus Eder порадует шницелем и тёплой, "домашней" обстановкой.

Но район — это не только пиво. Новые кофейни, такие как Stray Coffee Roasters, Marais Soir и Notting Hill Café, предлагают крафтовые напитки, выпечку и стильный интерьер. Здесь легко провести полдня, не заметив, как пролетело время.

Уличное искусство и галереи

Шванталерхёэ стал центром современного искусства. Галерея Köşk, обустроенная в бывшей библиотеке, проводит выставки, мастер-классы и культурные мероприятия.

Пространство The Space by Schönbuch объединяет дизайн, интерьер и искусство, создавая по-настоящему вдохновляющие экспозиции.

Прогуляйтесь до моста Доннерсбергер — его бетонные опоры стали холстом для уличных художников. С 2012 года более 60 авторов, включая Loomit и Beastiestylez, превратили мост в яркую галерею под открытым небом площадью более 2000 м².

Шванталерхёэ — это место, где прошлое и будущее Мюнхена встречаются в чашке кофе, глотке пива и росписи на стене.

Уточнения

Мю́нхен (нем. München, бав. Minga, лат. Monacum) — город на реке Изар на юге Германии, в федеральной земле Бавария, одновременно являющийся административным центром Баварии и административного округа Верхняя Бавария.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе
Новости спорта
Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе Аудио 
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ботва томатов и картофеля: ценные ресурсы для огородников
EPA закрывает программу Байдена по солнечной энергетике
Юрист Владимирова: превышение времени обеда на работе грозит дисциплинарным взысканием
Итальянские повара объяснили, почему нельзя добавлять чесночный порошок в томатный соус
Mazda предложила альтернативу седану: CX-30 с полным приводом и высоким клиренсом
Пребиотическая бомба: химики воссоздали то, что может зародить жизнь во Вселенной
Модные образы для офиса: стильные решения на каждый день
Осмотр кровли позволяет избежать протечек и аварий в отопительный сезон
Как способ отдых-пауза разрушает мышечный ступор: новая методика
Ивлеева назвала новую школьную форму идеальной для фанатов Надежды Кадышевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.