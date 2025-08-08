Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пенсионный рай: Браганса ждет вас с комфортом и ценами от 1500$ в месяц

Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
2:18
Туризм

Переезд на пенсию за границу — уже мечта. А если жить в окружении гор, истории и европейского уюта можно всего за 1500 долларов в месяц, мечта становится реальностью. Именно такой возможностью привлекает Браганса, город на северо-востоке Португалии, в списке International Living — одно из лучших мест для недорогой жизни.

Браганса, Португалия
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Браганса, Португалия

Город с населением около 34 000 человек расположен в провинции Трас-уш-Монтиш, недалеко от границы с Испанией. Лето здесь сухое и тёплое, а зимы прохладные — климат знакомый и комфортный. Добраться можно из Порту — на машине за 2,5 часа или автобусом чуть дольше.

Символ города — величественный замок Брагансы, который возвышается над городом и включает в себя военный музей. По его каменным стенам можно прогуляться и насладиться видами на долину.

Уют и экономия

Жизнь здесь действительно недорогая: по данным International Living, меблированную квартиру можно арендовать за $500, коммунальные расходы — около $150, остальное — еда, транспорт, медстраховка. Здравоохранение в Португалии стоит недорого, но очереди в госпиталях — нередкое явление.

Браганса не туристический центр, и английский здесь знают не все. Поэтому желательно учить европейский португальский, не путать с бразильским. Лучше всего — записаться на бесплатные курсы для иммигрантов, которые предлагает государство.

Искусство и гастрономия

Город наполнен уличным искусством — более 70 ярких муралов, включая работы Бордало II, украшают улицы. Раз в два года в июне проходит фестиваль SM'ARTE.

Центр жизни — площадь Праса-да-Се и набережная реки Фервенса, где можно найти уютные кафе, рестораны и даже научный музей Centro Ciência Viva.

Любители гастрономии оценят рестораны: Contradição, отмеченный звездой "Мишлен", или Tasca do Zé Tuga, где в стенах замка подают блюда от участника MasterChef. И всё это — по удивительно доступным ценам.

Уточнения

Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa; мирандск. República Pertuesa) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Столица — Лиссабон. Официальные языки — португальский и мирандский. Денежная единица — евро.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
