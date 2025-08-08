Саппада: скрытая сокровищница Доломитов, где время замирает — откройте для себя эту уникальную деревню

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

На северо-востоке Италии, в тени Доломитовых Альп, спряталась настоящая жемчужина — Саппада, немецкоязычная деревня, где альпийская культура переплетается с итальянской. Расположенная всего в 35 милях от Австрии, она предлагает нечто большее, чем просто красивые виды: это место, где хочется остаться подольше.

Саппада, Альпы
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саппада, Альпы

Саппада — идеальна и летом, и зимой. В тёплое время года здесь царит атмосфера полного единения с природой. Прогуляйтесь по тропе до горных озёр Ольбе, начав маршрут от приюта Rifugio 2000.

Он находится на высоте 2100 метров и славится своей верандой с видом на Альпы и уютной сауной. Подъёмник сюда работает с июля по сентябрь, а затем открывается снова зимой.

Любите историю? Прогуляйтесь по Саппада Веккья, старой части деревни, где можно увидеть старинные дома из дерева.

Загляните в Дом-музей сельской жизни, чтобы почувствовать, как жили местные жители сто лет назад. Архитектура — ещё одно чудо: горные шале, балконы с цветами, деревянные фасады.

Когда в Саппаде ложится снег

Зимой Саппада превращается в центр притяжения для любителей активного отдыха. Курорт отлично подходит для начинающих лыжников и семей с детьми, а также предлагает множество развлечений: беговые лыжи, ски-альпинизм, каток, трассы для санок и парк Nevelandia. Есть даже трасса для снегоходов.

После насыщенного дня отправляйтесь на апре-ски в Kluit, Edelweiss Stube или Sannas Stube Dolomiti Mood.

А если хочется настоящего гастрономического опыта — добро пожаловать в рестораны с мишленовскими звёздами: Laite с авторской кухней от шеф-повара Фабриции Мерой и стильный Mondschein с современной интерпретацией местных блюд.

Где остановиться

Выбор проживания в Саппаде — на любой вкус: от уютных шале вроде Solder Chalet Dolomiti и Borgo Antica Mountain Lodge до оригинального глэмпинга Eirl Dolomite Retreat.

Хотите быть ближе к центру? Тогда Siera Hof — ваш вариант. А если нужна тишина и природа — выбирайте кемпинг под звёздами.

Саппада — это не просто альпийская деревня. Это место, где каждый день наполняется воздухом гор, вкусами долины и тёплой атмосферой, в которую хочется возвращаться.

Уточнения

Саппада (итал. Sappada) — коммуна в Италии, располагается в провинции Удине области Фриули Венеция Джулия. Покровительницей коммуны почитается святая Маргарита Антиохийская, празднование 20 июля.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
