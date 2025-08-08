Гренада: рай на Карибах с тайнами подводного мира и уникальной кухней

Гренада — один из самых недооценённых островов Карибского бассейна. Несмотря на свои скромные размеры и береговую линию всего в 75 миль, страна объединяет три острова: собственно Гренаду, а также Карриаку и Малую Мартинику. Каждый из них — маленький рай со своей атмосферой.
Главный остров — это буйство зелени, мангровых лесов и кристально чистых пляжей. Один из самых живописных — Мэгэзин-Бич, уединённый уголок с курортами и ресторанами, где можно понежиться на солнце, поплавать с маской или прокатиться на каяке.
Местные прозвали это место "самым красивым залом ожидания на Карибах": до международного аэропорта — всего восемь минут пешком.
Гренада славится своей кухней. Здесь джерк-курицу приправляют местными специями, придавая ей уникальный вкус.
За отличным ужином можно отправиться в ресторан Aquarium прямо на пляже: он открыт со вторника по воскресенье и особенно популярен по воскресеньям, когда звучит живая музыка и подают фирменные блюда барбекю — от свиных отбивных в пяти специях до куриных шашлычков.
Если хочется чего-то менее официального, за десять минут можно доехать до Jam Down Jerk Chicken — места, где царит аутентичная уличная еда.
Всего в нескольких шагах от пляжа находится курорт Royalton, предлагающий отдых по системе "всё включено": СПА, мастер-классы по кулинарии, пляжный волейбол и семейные активности.
А тем, кто мечтает о глэмпинге, стоит заглянуть в Grenada Glamping — здесь в геокуполах вас ждут комфорт, уединение и вид на природу.
Воды у побережья Гренады полны загадок: частые шторма и торговые маршруты сделали это место кладезем затонувших кораблей. Видимость под водой — отличная, что делает локацию любимой среди дайверов.
Рядом с пляжем расположен дайвинг-центр Eco Dive, удостоенный награды Tripadvisor, где можно пройти обучение или отправиться в тур к десяткам подводных объектов.
И, конечно, нельзя не упомянуть подводный парк скульптур в Молинере-Бэй. Это первое творение Джейсона де Кайреса Тейлора, вошедшее в список чудес света National Geographic: 75 скульптур на дне океана стали не только произведением искусства, но и частью восстановления подводной экосистемы после урагана "Айвен".
Грена́да (англ. Grenada ) — островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.
