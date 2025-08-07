Как спасти отпуск от стихийных бедствий: проверенные советы от эксперта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Представьте: вы только что прилетели в Крым, мечтая о пляже, а в новостях — предупреждение об урагане. Или уже разбили палатку в Алтайском лесу, как вдруг почувствовали запах дыма. Такие ситуации могут испортить отдых — или превратить его в катастрофу.

туризм, стихийные бедствия
Фото: flickr.com by Zooey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
туризм, стихийные бедствия

Стихийные бедствия не спрашивают, когда вам удобно. Но, по словам владелицы туристического агентства Vic's Vacations Виктории Фрике, даже в самом непредсказуемом отпуске можно сохранить контроль — если действовать с умом.

"Сохраняйте спокойствие и продумайте планы B, C и D", — советует она.

Планируйте с учётом рисков

Некоторые бедствия предугадать сложно — например, землетрясения в Японии. А вот ураганы, особенно на Карибах с июня по ноябрь, — почти гарантия. В этот сезон путёвки дешевле, но риск попасть в эпицентр — выше.

Если решитесь, туристическая страховка — маст-хэв. Да, она может стоить $180, но, как говорит Фрике, в случае урагана её клиентам вернули около $2000 за продлённое проживание, тогда как их друзьям — ничего.

Угроза уже рядом: не паникуйте

Будьте готовы к изменениям — но не поддавайтесь панике.

"Прислушивайтесь к местным властям и метеорологам… Не позволяйте слухам и соцсетям сбивать вас с толку", — подчёркивает Фрике.

Перебронируйте вылет как можно раньше

Если есть подозрения, что ваш рейс отменят, не ждите подтверждения. Измените дату вылета заранее — даже на пару дней позже или раньше. Это даст фору перед другими туристами.

"Изменения коснутся всех, не только вас. Места в самолётах могут закончиться за считаные часы", — предупреждает Фрике.

Иногда она даже рекомендовала клиентам вылететь досрочно, чтобы избежать бедствия.

Если эвакуироваться нельзя — укройтесь с умом

В случае необходимости остаться на месте:

  • Зарядите телефоны и устройства
  • Заранее запаситесь водой и едой на 1-2 дня
  • Не скупайте всё - берите только самое необходимое

"Не позволяйте страху превратить вас в безрассудного человека", — говорит Фрике.

Главное — быть готовым и сохранять хладнокровие. Это поможет не только сохранить отпуск, но и обезопасить себя и близких.

Уточнения

Стихи́йное бе́дствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
