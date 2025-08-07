Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары сообщили о риске травм и отравлений у животных из-за игрушек
Жирная еда, сахар и алкоголь создают повышенную нагрузку на организм
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
По закону забор на границе участков считается совместной собственностью
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени
Ветеринары: пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями

Ушёл в отпуск — а стыдно, будто сбежал: устанавливаем границы между работой и отдыхом

Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске
1:23
Туризм

Многим сложно провести границу между рабочим и личным временем, особенно с учётом удобств, которое предоставляют современные технологии. Иногда желание продолжать работать даже во время отпуска настолько сильно, что люди вынуждены притворяться больными, чтобы избежать групповых мероприятий. Семьи также оказывают давление, требуя сосредоточиться на отдыхе.

девушка работает на отдыхе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка работает на отдыхе

Эксперты по тайм-менеджменту и продуктивности рассказали, как установить границы между работой и отдыхом в летний период. Важно заранее сообщить коллегам о планах на отпуск и отметить отсутствие в рабочем календаре, чтобы сократить количество обращений за помощью в это время. За неделю до отъезда лучше начать подготовку, чтобы избежать спешки в последний момент.

Рекомендуется выделить время для работы в день отъезда и на первый день после возвращения. Настройка автоматических ответов в электронной почте и мессенджерах поможет дать понять коллегам, что вы не будете на связи. Если полное отключение от работы невозможно, стоит запланировать конкретное время для проверки рабочих задач и сообщить коллегам об этом, пишет New York Post.

Уточнения

Календа́рь — список дней года с разделением на недели и месяцы и обозначением праздников и периодическое справочное издание с последовательным перечнем дней, недель, месяцев данного года, а также другими сведениями различного характера.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
По закону забор на границе участков считается совместной собственностью
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске
Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени
Ветеринары: пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями
Медики предупредили о рисках дефицита и передозировки витамина D
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.