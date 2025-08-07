Ушёл в отпуск — а стыдно, будто сбежал: устанавливаем границы между работой и отдыхом

Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске

Туризм

Многим сложно провести границу между рабочим и личным временем, особенно с учётом удобств, которое предоставляют современные технологии. Иногда желание продолжать работать даже во время отпуска настолько сильно, что люди вынуждены притворяться больными, чтобы избежать групповых мероприятий. Семьи также оказывают давление, требуя сосредоточиться на отдыхе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка работает на отдыхе

Эксперты по тайм-менеджменту и продуктивности рассказали, как установить границы между работой и отдыхом в летний период. Важно заранее сообщить коллегам о планах на отпуск и отметить отсутствие в рабочем календаре, чтобы сократить количество обращений за помощью в это время. За неделю до отъезда лучше начать подготовку, чтобы избежать спешки в последний момент.

Рекомендуется выделить время для работы в день отъезда и на первый день после возвращения. Настройка автоматических ответов в электронной почте и мессенджерах поможет дать понять коллегам, что вы не будете на связи. Если полное отключение от работы невозможно, стоит запланировать конкретное время для проверки рабочих задач и сообщить коллегам об этом, пишет New York Post.

Уточнения

