800 замков в Альпах — и вот почему впечатляют только три из них

Замки Тироль, Тростбург, Трауттмансдорф в Южном Тироле впечатляют архитектурой и музеями
3:16
Туризм

Провинция в Доломитовых Альпах Италии Южный Тироль — это не только красивые пейзажи, вино и термальные курорты. Это ещё и настоящая сокровищница средневековых замков. На сравнительно небольшой территории региона расположено около 800 замков, крепостей и дворцов — и каждый из них хранит уникальную историю. Особенно впечатляют те, что парят над долинами, возвышаются на скалах или прячутся среди виноградников.

замок Тироль, Южный Тироль
Фото: commons.wikimedia by Herbert Ortner, Vienna, Austria is licensed under GNU Free Documentation License
замок Тироль, Южный Тироль

Этим летом стоит посетить три самых красивых и известных замка Южного Тироля — они впечатляют архитектурой, музеями и потрясающими панорамами.

Тироль

Расположенный на холме над одноимённой деревней, замок Тироль считается символом региона — не случайно его имя дало название всей исторической области Тироль. Замок построен в XII веке и долгое время был резиденцией графов Тироля, владевших этой землёй.

Сегодня в замке работает Южно-Тирольский музей культуры и истории, где можно увидеть артефакты средневековья, предметы повседневной жизни, геральдику и произведения искусства. Особого внимания заслуживает романская часовня с фресками, сохранившимися с XIII века. А с террас открываются захватывающие виды на виноградники и Альпы.

Тростбург

Этот замок возвышается над деревней Понте Гардена, буквально врезаясь в скалу. С первого взгляда он поражает своими укреплениями и массивной архитектурой, ведь он был построен как военно-оборонительное сооружение в XI веке, а позже стал изысканной дворянской резиденцией.

Сегодня внутри замка работает музей Южно-Тирольских замков. Особенно интересны детализированные модели всех значимых крепостей региона, позволяющие визуально путешествовать по всему Тиролю. Интерьеры сохранили атмосферу позднего средневековья, а из окон открываются живописные виды на долину Изарко.

Трауттмансдорф

На окраине города Мерано, у самого подножия Альп, расположен один из самых необычных замков региона. Кастель Трауттмансдорф был построен в XIV веке, но в XIX столетии его перестроили в духе готического возрождения — замок стал любимым местом императрицы Елизаветы Австрийской (Сисси).

Сегодня он знаменит прежде всего своими ботаническими садами площадью 12 гектаров, признанными одними из красивейших в Европе. Здесь произрастают растения со всех континентов, разбитые по тематическим зонам. Кроме того, в замке размещается Touriseum — уникальный музей туризма, рассказывающий о развитии путешествий в Южном Тироле с XIX века до наших дней.

Каждый из этих замков не только открывает дверь в прошлое, но и предлагает современным путешественникам уникальный опыт — от музейных экспозиций и исторической атмосферы до потрясающих видов, парков и садов. Они идеально сочетаются с летним отдыхом, будь то активный туризм или расслабляющая поездка с дегустацией местного вина.

Уточнения

Южный Тироль Больца́но (итал. Provincia di Bolzano, нем. Provinz Bozen — Südtirol, ладинск. Provinzia de Bulsan — Südtirol) ― провинция в Доломитовых Альпах Италии.

Тиро́ль (нем  Tirol, итал. Tirolo) — федеральная земля на западе Австрии, образующая австрийскую часть исторического региона Тироль.

Тироль (нем   lang="de">Schloss Tirol, итал. Castel Tirolo) — средневековый замок в коммуне Тироло рядом с городом Мерано, в провинции Больцано, в области Трентино-Альто-Адидже на севере Италии. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
