В Бодруме акулы подплыли к берегу, отдыхающих из России вывели из воды

На популярном курорте в Турции — в Бодруме — произошло редкое и тревожное происшествие: у берега были замечены акулы, подплывшие к зоне отдыхающих туристов, включая россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на слова очевидцев и данные, полученные с БПЛА.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Акула

По словам свидетелей, хищников заметили в непосредственной близости от людей, находившихся в воде. Это вызвало немедленную реакцию со стороны спасательных служб. Спасатели быстро сориентировались и оперативно эвакуировали всех отдыхающих из моря, не допустив возможных последствий.

Отдыхающие, находившиеся на берегу, наблюдали за происходящим в напряжении. К счастью, акулы вскоре уплыли от берега, и спустя время туристам разрешили вернуться в воду. Паники удалось избежать, ситуация была быстро взята под контроль.

По информации источника, появление акул у берегов Бодрума — явление редкое, но не беспрецедентное. Специалисты по морской фауне отмечают, что иногда хищники могут заплывать ближе к берегу, особенно в поисках пищи или при изменении температуры воды. Однако такие случаи чаще всего носят кратковременный характер и не представляют опасности, если соблюдаются меры предосторожности.

Использование дронов стало важным элементом оперативного реагирования. Они позволяют отслеживать потенциальные угрозы в прибрежной зоне с воздуха, охватывая значительную площадь, недоступную для наблюдения с берега.

Тем не менее, этот инцидент стал напоминанием о важности соблюдения правил поведения на воде. Туристы и местные жители должны помнить о необходимости немедленного выхода из воды при получении соответствующего сигнала от спасателей.

Службы курортной безопасности в Турции продолжают мониторинг морского пространства, чтобы минимизировать риски. Курорты Эгейского побережья, в том числе Бодрум, традиционно считаются безопасными для купания, и подобные случаи — исключение, а не норма.

Уточнения

Бодру́м (тур. Bodrum) — район и город в юго-западной Турции, в провинции Мугла, на южном побережье полуострова Бодрум, на берегу бухты Бодрум залива Гёкова Эгейского моря, закрытой с юга островами Ич и Караада, к северо-востоку от греческого острова Кос, примерно в 300 км к западу от Антальи.

