Мишленовские блюда, душ в небе и спа до взлёта: эти 20 авиакомпаний знают, как превратить полёт в курорт

Skytrax назвал 20 авиакомпаний с самым комфортным первым классом — лидируют Франция, Сингапур, ОАЭ и Япония

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский Skytrax назвал топ‑20 авиакомпаний, которые вывели полёты в первом классе на уровень роскошного отеля — только в небе.

Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ первый класс

Лидирует Singapore Airlines: их люксы с раздвижными дверьми, отдельными кроватями и креслами из кожи на A380 — это вершина приватности. Добавьте еду от звёздных шефов, наборы Lalique и шикарный лаунж в Чанги.

Emirates тоже не отстаёт и предлагает душ в небе, бар, и кресла с режимом невесомости на 777 Game Changer. На земле — зал ожидания размером с терминал и персональные водители.

Air France балует классом La Première: всего четыре кресла, спа до взлёта и ужин в зале ожидания, куда вас довезёт BMW. На борту — мишленовские блюда и французский шик.

Cathay Pacific берёт минимализмом: шесть просторных люксов на 777, мягкое освещение и меню с кантонскими деликатесами. Лаунж The Pier в Гонконге — пример тишины и уюта.

Lufthansa по-немецки функциональна: двуспальные кровати, 43-дюймовые экраны и отдельный терминал с Porsche к борту. Удобство и стиль — без излишеств.

Японские ANA и Japan Airlines делают ставку на продуманность: роскошные сьюты с отделкой из дерева, изысканная еда и персонал, который словно читает мысли.

Swiss - это уединённые кресла и первоклассный сервис по-швейцарски. А Qatar Airways предлагает икру, лаунж-бар на борту и лаунж-музей в Дохе.

British Airways, Qantas, Etihad и Thai Airways следуют за ними, предлагая то уют, то блеск, то спа-процедуры до вылета. В числе лучших — также Saudia, Korean Air, Oman Air и даже Garuda Indonesia с искренним сервисом и блюдами с островным акцентом.

Уточнения

Skytrax — влиятельная британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Основана в 1989 году. Предоставляет информацию о более чем 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах на основе различных видов опросов пассажиров.



Авиакомпания — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы. Авиакомпании могут быть отнесены к категориям межконтинентальных, внутренних, региональных или международных и могут использовать как регулярные перевозки так и чартерные.

