Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерий Леонтьев: вся правда о его вилле под Майами за 11 миллионов долларов
Врач Филюшкина рассказала, что грудное молоко необходимо каждому младенцу
Диетологи назвали несовместимые продукты, вызывающие вздутие и тяжесть
Объём автокредитов в Башкирии упал вдвое в первом полугодии 2025 года
SPF не ниже 30 обязателен при использовании ретинола — предупреждение дерматологов
Ксения Собчак попросилась в подтанцовку Татьяны Булановой
Ашера и саванна признаны самыми дорогими породами кошек в мире
Любовь Аксёнова преодолела страх перед легендарной Гузеевой на съёмках Холода
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса

Мишленовские блюда, душ в небе и спа до взлёта: эти 20 авиакомпаний знают, как превратить полёт в курорт

Skytrax назвал 20 авиакомпаний с самым комфортным первым классом — лидируют Франция, Сингапур, ОАЭ и Япония
2:14
Туризм

Британский Skytrax назвал топ‑20 авиакомпаний, которые вывели полёты в первом классе на уровень роскошного отеля — только в небе.

первый класс
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
первый класс

Лидирует Singapore Airlines: их люксы с раздвижными дверьми, отдельными кроватями и креслами из кожи на A380 — это вершина приватности. Добавьте еду от звёздных шефов, наборы Lalique и шикарный лаунж в Чанги.

Emirates тоже не отстаёт и предлагает душ в небе, бар, и кресла с режимом невесомости на 777 Game Changer. На земле — зал ожидания размером с терминал и персональные водители.

Air France балует классом La Première: всего четыре кресла, спа до взлёта и ужин в зале ожидания, куда вас довезёт BMW. На борту — мишленовские блюда и французский шик.

Cathay Pacific берёт минимализмом: шесть просторных люксов на 777, мягкое освещение и меню с кантонскими деликатесами. Лаунж The Pier в Гонконге — пример тишины и уюта.

Lufthansa по-немецки функциональна: двуспальные кровати, 43-дюймовые экраны и отдельный терминал с Porsche к борту. Удобство и стиль — без излишеств.

Японские ANA и Japan Airlines делают ставку на продуманность: роскошные сьюты с отделкой из дерева, изысканная еда и персонал, который словно читает мысли.

Swiss - это уединённые кресла и первоклассный сервис по-швейцарски. А Qatar Airways предлагает икру, лаунж-бар на борту и лаунж-музей в Дохе.

British Airways, Qantas, Etihad и Thai Airways следуют за ними, предлагая то уют, то блеск, то спа-процедуры до вылета. В числе лучших — также Saudia, Korean Air, Oman Air и даже Garuda Indonesia с искренним сервисом и блюдами с островным акцентом.

Уточнения

Skytrax — влиятельная британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Основана в 1989 году. Предоставляет информацию о более чем 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах на основе различных видов опросов пассажиров.

Авиакомпания — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы. Авиакомпании могут быть отнесены к категориям межконтинентальных, внутренних, региональных или международных и могут использовать как регулярные перевозки так и чартерные.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность
Домашние животные
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса
Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса
Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше
Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая
Агрономы сообщили: компост и сидераты восстанавливают почву после лука
Избыток влаги и яиц делает сырники жидкими — рекомендации поваров
Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто
Юрий Лоза высказался о смерти Михаила Евдокимова спустя 20 лет со дня трагедии
Отказ от ультраобработанных продуктов поможет в два раза быстрее скинуть лишний вес — профессор Рэйчел Баттерхэм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.