На фоне небоскрёбов — запах специй и старые вывески: в этих 7 местах Дубая живёт дух старого города

Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая

Пока сверкающие небоскрёбы и футуристические проекты продолжают менять облик Дубая, эти семь мест устояли перед временем — и именно они создают ту самую аутентичную атмосферу города.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use атмосфера Дубая

Пекарня Habib (Дейра)

Эта скромная круглосуточная пекарня работает с 1987 года и славится своими профитролями с нежным кремом. Без изысков — только вкус и традиции, проверенные временем.

Часовая Башня в Дейре

Историческая достопримечательность, построенная между 1963 и 1965 годами. По легенде, её установка была приказом шейха Рашида бин Саида Аль Мактума. Лучше всего посещать в прохладное время года — тогда атмосфера и фото получаются особенно выразительными.

Ресторан "Синд Пенджаб"

Основан в 1977 году, этот индийский ресторан в Дейре — настоящая гастрономическая легенда. Здесь стоит попробовать курицу в сливочном соусе, тикку и уличные закуски. Работает ежедневно с 8:00 до 13:30.

Ресторан Bu Qtair

Этот неформальный ресторан возле рыболовной гавани Умм-Сукейм начал работу ещё в начале 1980-х. До сих пор здесь ловят, жарят и подают свежайшую рыбу. Рабочее время: пн-пт с 7:00 до 18:00, сб-вс с 8:00 до 18:00.

Боулинг-центр Дубая (Аль-Куоз)

Одно из самых узнаваемых зданий района, оформленное в ретро-стиле 1980-х. Отличное место, чтобы отдохнуть душой и немного поностальгировать. Открыт с понедельника по среду с 10:00 до полуночи, а с четверга по воскресенье — до часа ночи.

Музей Шиндаги

Если хотите понять, с чего начинался Дубай — вам сюда. Это крупнейший в ОАЭ объект культурного наследия, созданный на месте одного из первых поселений города. Работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Отель JA Beach Hotel

С 1980 года отель принимает гостей на самом берегу. Сегодня он стал частью курорта с двумя другими отелями и гольф-полем. Идеальное место для отдыха у воды или погружения с аквалангом.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. По состоянию на 2022 год население города составляет около 3,6 млн человек, более 90 % из которых — экспатрианты.

