Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ашера и саванна признаны самыми дорогими породами кошек в мире
Любовь Аксёнова преодолела страх перед легендарной Гузеевой на съёмках Холода
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса
Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса
Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше
Агрономы сообщили: компост и сидераты восстанавливают почву после лука
Избыток влаги и яиц делает сырники жидкими — рекомендации поваров
Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто

На фоне небоскрёбов — запах специй и старые вывески: в этих 7 местах Дубая живёт дух старого города

Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая
2:39
Туризм

Пока сверкающие небоскрёбы и футуристические проекты продолжают менять облик Дубая, эти семь мест устояли перед временем — и именно они создают ту самую аутентичную атмосферу города.

атмосфера Дубая
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
атмосфера Дубая

Пекарня Habib (Дейра)

Эта скромная круглосуточная пекарня работает с 1987 года и славится своими профитролями с нежным кремом. Без изысков — только вкус и традиции, проверенные временем.

Часовая Башня в Дейре

Историческая достопримечательность, построенная между 1963 и 1965 годами. По легенде, её установка была приказом шейха Рашида бин Саида Аль Мактума. Лучше всего посещать в прохладное время года — тогда атмосфера и фото получаются особенно выразительными.

Ресторан "Синд Пенджаб"

Основан в 1977 году, этот индийский ресторан в Дейре — настоящая гастрономическая легенда. Здесь стоит попробовать курицу в сливочном соусе, тикку и уличные закуски. Работает ежедневно с 8:00 до 13:30.

Ресторан Bu Qtair

Этот неформальный ресторан возле рыболовной гавани Умм-Сукейм начал работу ещё в начале 1980-х. До сих пор здесь ловят, жарят и подают свежайшую рыбу. Рабочее время: пн-пт с 7:00 до 18:00, сб-вс с 8:00 до 18:00.

Боулинг-центр Дубая (Аль-Куоз)

Одно из самых узнаваемых зданий района, оформленное в ретро-стиле 1980-х. Отличное место, чтобы отдохнуть душой и немного поностальгировать. Открыт с понедельника по среду с 10:00 до полуночи, а с четверга по воскресенье — до часа ночи.

Музей Шиндаги

Если хотите понять, с чего начинался Дубай — вам сюда. Это крупнейший в ОАЭ объект культурного наследия, созданный на месте одного из первых поселений города. Работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Отель JA Beach Hotel

С 1980 года отель принимает гостей на самом берегу. Сегодня он стал частью курорта с двумя другими отелями и гольф-полем. Идеальное место для отдыха у воды или погружения с аквалангом.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. По состоянию на 2022 год население города составляет около 3,6 млн человек, более 90 % из которых — экспатрианты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса
Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса
Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше
Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая
Агрономы сообщили: компост и сидераты восстанавливают почву после лука
Избыток влаги и яиц делает сырники жидкими — рекомендации поваров
Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто
Юрий Лоза высказался о смерти Михаила Евдокимова спустя 20 лет со дня трагедии
Отказ от ультраобработанных продуктов поможет в два раза быстрее скинуть лишний вес — профессор Рэйчел Баттерхэм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.