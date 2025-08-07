Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Майя не были мирной цивилизацией? Кровавые признания на стенах этого древнего города перевернули всё

Фрески в мексиканском Бонампаке показали войны и жертвоприношения в цивилизации майя
2:23
Туризм

Среди густых джунглей на границе с Гватемалой в Мексике скрыт город, который долго молчал. Но его стены заговорили — ярко, драматично, громко. Это Бонампак, древний город майя, прославившийся на весь мир не монументами, а фресками: живыми, болезненно красивыми и пугающе честными.

Археологическая зона Бонампак
Фото: commons.wikimedia.org by Inakiherrasti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая зона Бонампак

Где это находится

Археологическая зона Бонампак расположена примерно в 150 километрах от Паленке, в мексиканском штате Чьяпас. Путь сюда пролегает через тропические леса — почти у самой границы с Гватемалой. Название "Бонампак" в переводе с языка майя означает "раскрашенная стена" — и это не метафора, а буквальное описание главной причины, по которой сюда стремятся археологи и путешественники со всего мира.

Как Бонампак вошёл в историю

Город, который сами майя называли Укуль, стал столицей царства Шукальнах примерно в VII веке. Позже, в конце VIII века, правитель Яхав Чан Муван II одержал победу над соперничающим царством Сакци, и в честь этого события центральный храм был украшен фресками: яркими, детальными и очень "живыми".

Однако, как и многие другие города майя, к IX веку Шукальнах оказался в упадке и был покинут.

Когда открыли древние росписи

Археологи обнаружили забытые постройки лишь в 1946 году. Из джунглей буквально вырвали акрополь и храм с фресками, которые оказались удивительно хорошо сохранившимися. Что делает их уникальными? Не только цвет, но и содержание.

Эти фрески — как хроника эпохи: в них изображены войны, сцены с пленными, ритуальные жертвоприношения, суды, пиры и танцы. Они — почти документальное свидетельство того, как жила и умирала одна из самых загадочных цивилизаций мира.

Почему это важно

До открытия Бонампака считалось, что майя были относительно мирной цивилизацией, сосредоточенной на астрономии, письменности и земледелии. Но фрески из "раскрашенной стены" показали совсем другую сторону: жёсткую, ритуальную, властную, где война и жертвы были частью общественного порядка.

Уточнения

Ма́йя цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
