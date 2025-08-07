Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тысячи лет смотрят на вас с холма: эти три немецких замка невозможно забыть

Три замка Германии, которые стоит посетить: Эльц, Шверин и Гогенцоллерн — гиды
2:34
Туризм

Германия — страна, где история буквально возвышается над горизонтом. Башни, мосты, зубчатые стены и тишина коридоров, сохранивших дыхание средневековья — всё это про замки. Они не просто красивы, а полны легенд и живых деталей, которые хочется разглядывать вблизи.

Замок Гогенцоллерн в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by A. Kniesel, Lauffen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Замок Гогенцоллерн в Германии

Если вы живёте в Германии или просто планируете путешествие — обязательно включите в маршрут хотя бы один из этих замков. А лучше — все три.

Burg Eltz — замок, который никто не разрушил

Спрятанный в зелёных холмах Рейнланд-Пфальца, Burg Eltz стоит в стороне от шума и времени. Находится он недалеко от деревни Виршем, и добраться туда можно пешком — по тропе, которая сама по себе как часть сказки.

Что особенно удивительно: за всю историю замок ни разу не был разрушен и не захватывался врагами. Благодаря этому он сохранился почти в первозданном виде с конца XII века.

Уже 800 лет он принадлежит одной семье — роду Эльц. Сейчас открыт для посетителей: по залам проводятся экскурсии, а в комнатах можно увидеть подлинные произведения искусства XII-XIX веков.

Schloss Schwerin — замок в центре города

На первый взгляд, Schloss Schwerin кажется потерянным среди озёр и лесов. На самом деле он расположен в самом центре Шверина, столицы земли Мекленбург-Передняя Померания, на живописном острове прямо посреди города.

История замка начинается в 965 году — и он до сих пор производит впечатление настоящего дворца из сказки. Добраться до Шверина можно всего за полтора часа на поезде из Гамбурга.

Burg Hohenzollern — замок в облаках

Если вы окажетесь в земле Баден-Вюртемберг, обязательно поднимитесь на гору к Burg Hohenzollern. Замок расположен на высоте 855 метров, и не зря его называют "замком в облаках".

Несмотря на возвышенное положение, история у него была бурная — его не раз разрушали и перестраивали. Последняя реконструкция завершилась в 1867 году. С тех пор он стал исключительно культурным объектом.

Доехать можно за 1,5 часа от Штутгарта: сначала на поезде до станции Bahnhof Hechingen, затем — на специальном автобусе прямо до замка.

Уточнения

За́мок здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
