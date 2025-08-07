Тысячи лет смотрят на вас с холма: эти три немецких замка невозможно забыть

Германия — страна, где история буквально возвышается над горизонтом. Башни, мосты, зубчатые стены и тишина коридоров, сохранивших дыхание средневековья — всё это про замки. Они не просто красивы, а полны легенд и живых деталей, которые хочется разглядывать вблизи.
Если вы живёте в Германии или просто планируете путешествие — обязательно включите в маршрут хотя бы один из этих замков. А лучше — все три.
Спрятанный в зелёных холмах Рейнланд-Пфальца, Burg Eltz стоит в стороне от шума и времени. Находится он недалеко от деревни Виршем, и добраться туда можно пешком — по тропе, которая сама по себе как часть сказки.
Что особенно удивительно: за всю историю замок ни разу не был разрушен и не захватывался врагами. Благодаря этому он сохранился почти в первозданном виде с конца XII века.
Уже 800 лет он принадлежит одной семье — роду Эльц. Сейчас открыт для посетителей: по залам проводятся экскурсии, а в комнатах можно увидеть подлинные произведения искусства XII-XIX веков.
На первый взгляд, Schloss Schwerin кажется потерянным среди озёр и лесов. На самом деле он расположен в самом центре Шверина, столицы земли Мекленбург-Передняя Померания, на живописном острове прямо посреди города.
История замка начинается в 965 году — и он до сих пор производит впечатление настоящего дворца из сказки. Добраться до Шверина можно всего за полтора часа на поезде из Гамбурга.
Если вы окажетесь в земле Баден-Вюртемберг, обязательно поднимитесь на гору к Burg Hohenzollern. Замок расположен на высоте 855 метров, и не зря его называют "замком в облаках".
Несмотря на возвышенное положение, история у него была бурная — его не раз разрушали и перестраивали. Последняя реконструкция завершилась в 1867 году. С тех пор он стал исключительно культурным объектом.
Доехать можно за 1,5 часа от Штутгарта: сначала на поезде до станции Bahnhof Hechingen, затем — на специальном автобусе прямо до замка.
За́мок — здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.