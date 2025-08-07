Этот город сбежал из учебника: средневековые восточные улицы и рынки ожили под Астраханью

Реконструкция столицы Золотой Орды Сарай-Бату открыта для туристов в Астраханской области — гиды

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В нескольких часах от Астрахани можно оказаться в самом сердце Средневековой империи. Здесь, на просторах Харабалинского района, сохранилось место, где некогда стоял один из величайших городов своего времени — столица Золотой Орды, Сарай-Бату.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктория Стрижова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ туристский центр Сарай-Бату

От великого города до съёмочной площадки

История этого места началась в 1250 году, когда внук Чингисхана — хан Батый — основал город, который стал центром огромной империи. Сарай-Бату был не просто политической столицей, но и важнейшим перекрёстком цивилизаций на Великом шёлковом пути.

Развитая система водоснабжения, мастерские по керамике, стеклу, кости и металлу, торговые караваны — всё это превращало город в оживлённый центр культуры, ремесла и власти.

Где находится древняя столица

Сегодня городище Сарай-Бату находится рядом с селом Селитренное, примерно в 130 км от Астрахани. Когда-то здесь стояли дворцы, базары и мастерские, а теперь — реконструкция, которая получила новую жизнь благодаря кино.

Город из фильма, в который можно войти

Именно здесь были построены масштабные декорации к фильму "Орда", и они оказались настолько атмосферными, что позже были преобразованы в туристический и культурно-исторический комплекс. Этот "живой музей" воссоздаёт атмосферу средневекового восточного города — с узкими улочками, куполами, рынками и стенами, словно вырезанными из песчаника.

Место стало точкой притяжения для путешественников, желающих своими глазами увидеть, как выглядела столица одного из могущественнейших государств XIII века.

Почему стоит поехать

Это не просто экскурсия , а настоящее путешествие во времени.

Сарай-Бату — редкое место в России , где история оживает на фоне степного пейзажа.

Дорога сюда отлично подходит для автопутешествия всей семьёй.

Локация фотогенична и атмосферна — идеальна для съёмок, фотосессий, исследований и просто незабываемой прогулки.

Уточнения

Золота́я Орда́ или Улу́с Джу́чи — государство c многоэтничным населением в центральной Евразии, существовавшее в XIII-XV веках.

