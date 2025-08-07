Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров
Юрист Александрова: курить в квартире можно, если дым не мешает соседям
Ломкие ногти могут указывать на дефицит белка, железа и витаминов B
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Петросян и Брухунова проводят последние летние дни на море с детьми
Полное солнечное затмение 2027 года затмит небо на трёх континентах

Красная планета в 2 часах от Екатеринбурга: как Урал стал ближе к Марсу, чем NASA

Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
3:26
Туризм

О чём вы подумаете, если увидите перед собой пейзаж с багровыми скалами, кратерами, пузырчатыми отложениями и водой цвета меди или ультрамарина? Скорее всего — о Марсе. Но чтобы побывать в подобном месте, совсем не нужно лететь в космос. Достаточно приехать на Урал.

Уральский Марс, Богдановические глиняные карьеры
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уральский Марс, Богдановические глиняные карьеры

Недалеко от Екатеринбурга расположен глиняный карьер, который получил народное название "Уральский Марс". Его внеземной ландшафт удивляет даже бывалых путешественников — и это место вполне реально посетить.

Космическая история земного происхождения

На карте этот "Марс" официально значится как Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Карьер раскинулся почти на 70 квадратных километров и является крупнейшим по запасам глины на Среднем Урале.

Разработка месторождения началась ещё в XIX веке, но по-настоящему масштабные работы стартовали в 1930-х — с запуском Богдановичского огнеупорного завода. Во времена Великой Отечественной войны он стал единственным поставщиком огнеупорной глины в стране, а сегодня входит в тройку лидеров в своей сфере.

Кажется, глина — не самый ценный ресурс. Но именно этот тип, огнеупорный, незаменим в металлургии, строительстве и промышленности. Она выдерживает температуру до 1600°C и используется, например, при производстве доменных печей.

Как человек создал пейзаж другой планеты

Карьер напоминает другую планету не только из-за глины необычных оттенков, но и благодаря формам — кратерам, впадинам, холмам, расщелинам. Всё это — результат вмешательства человека. В процессе добычи глины формировалась ландшафтная "геометрия", которую природа лишь дополнила.

Особенно эффектно выглядит Полевская залежь - одна из самых доступных и популярных, потому что находится ближе всего к дороге. Остальные требуют небольшого пешего маршрута.

Приземление на Марс — без скафандра

Когда оказываешься на месте, чувствуешь себя как на другой планете. Равнины переходят в отвесные обрывы, скалы покрыты сетью трещин, а на месте бывших ручьёв — застывшие потоки красно-коричневой глины.

Особый сюрприз — вода. В отличие от настоящего Марса, здесь можно встретить небольшие водоёмы, только цвета у них отнюдь не обычные: багровый, жёлтый, лазурный, даже почти чёрный. Это не фотошоп, а химия: такую палитру создают минералы, содержащиеся в глине — пирит, слюда, марказит, кварц, рутил, ильменит.

Однако зрелищность воды не должна вводить в заблуждение: купаться здесь нельзя. Минералы могут оказать токсическое воздействие на организм. Так что — фотоаппарат в руки, а не плавки.

Зачем ехать на Уральский Марс

Это не просто карьер — это уникальный симбиоз природы и промышленной истории, пейзаж, который вдохновляет, завораживает и в то же время рассказывает об индустриальном прошлом региона. Уральский Марс — идеальное место для необычной фотосессии, медитативной прогулки или просто новой точки в списке нестандартных путешествий по России.

Уточнения

Гли́на — тонкодисперсная осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Нэвид Асиф: жара расширяет сосуды и вызывает отёки конечностей
Плавание, йога и ходьба помогут сбросить вес не хуже бега
РИА Новости: Россия и Индия договорились активизировать промышленное сотрудничество
Моргенштерн* раскрыл детали борьбы с зависимостями: 200 дней без алкоголя
Повара: глутамат маскирует вкус продуктов и делает блюда одинаковыми
АИ-92 может быть предпочтительнее АИ-95 — если рекомендует производитель
Меган Маркл не получила публичных поздравлений от королевской семьи в день рождения
Технологии умных домов сокращают энергопотребление зданий на 20% — ВЭФ
Известия: пациенты опасаются дефицита лекарств из-за правила второй лишний с сентября
Уэнсдей 2 на Netflix: первые отзывы критиков – триумф или провал?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.