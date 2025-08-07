Красная планета в 2 часах от Екатеринбурга: как Урал стал ближе к Марсу, чем NASA

Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов

О чём вы подумаете, если увидите перед собой пейзаж с багровыми скалами, кратерами, пузырчатыми отложениями и водой цвета меди или ультрамарина? Скорее всего — о Марсе. Но чтобы побывать в подобном месте, совсем не нужно лететь в космос. Достаточно приехать на Урал.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уральский Марс, Богдановические глиняные карьеры

Недалеко от Екатеринбурга расположен глиняный карьер, который получил народное название "Уральский Марс". Его внеземной ландшафт удивляет даже бывалых путешественников — и это место вполне реально посетить.

Космическая история земного происхождения

На карте этот "Марс" официально значится как Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Карьер раскинулся почти на 70 квадратных километров и является крупнейшим по запасам глины на Среднем Урале.

Разработка месторождения началась ещё в XIX веке, но по-настоящему масштабные работы стартовали в 1930-х — с запуском Богдановичского огнеупорного завода. Во времена Великой Отечественной войны он стал единственным поставщиком огнеупорной глины в стране, а сегодня входит в тройку лидеров в своей сфере.

Кажется, глина — не самый ценный ресурс. Но именно этот тип, огнеупорный, незаменим в металлургии, строительстве и промышленности. Она выдерживает температуру до 1600°C и используется, например, при производстве доменных печей.

Как человек создал пейзаж другой планеты

Карьер напоминает другую планету не только из-за глины необычных оттенков, но и благодаря формам — кратерам, впадинам, холмам, расщелинам. Всё это — результат вмешательства человека. В процессе добычи глины формировалась ландшафтная "геометрия", которую природа лишь дополнила.

Особенно эффектно выглядит Полевская залежь - одна из самых доступных и популярных, потому что находится ближе всего к дороге. Остальные требуют небольшого пешего маршрута.

Приземление на Марс — без скафандра

Когда оказываешься на месте, чувствуешь себя как на другой планете. Равнины переходят в отвесные обрывы, скалы покрыты сетью трещин, а на месте бывших ручьёв — застывшие потоки красно-коричневой глины.

Особый сюрприз — вода. В отличие от настоящего Марса, здесь можно встретить небольшие водоёмы, только цвета у них отнюдь не обычные: багровый, жёлтый, лазурный, даже почти чёрный. Это не фотошоп, а химия: такую палитру создают минералы, содержащиеся в глине — пирит, слюда, марказит, кварц, рутил, ильменит.

Однако зрелищность воды не должна вводить в заблуждение: купаться здесь нельзя. Минералы могут оказать токсическое воздействие на организм. Так что — фотоаппарат в руки, а не плавки.

Зачем ехать на Уральский Марс

Это не просто карьер — это уникальный симбиоз природы и промышленной истории, пейзаж, который вдохновляет, завораживает и в то же время рассказывает об индустриальном прошлом региона. Уральский Марс — идеальное место для необычной фотосессии, медитативной прогулки или просто новой точки в списке нестандартных путешествий по России.

