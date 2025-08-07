Природа Ставрополья теперь в кармане: в сердце заповедника можно попасть не выходя из дома

Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь мечтали услышать, как поют птицы в лесу, не вставая с кресла? Теперь это возможно — и не где-нибудь, а в самом сердце Ставропольского края.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Виртуальная реальность

Новое цифровое измерение природы

В Ставропольском крае появились уникальные виртуальные 3D-экскурсии по заказникам и природным памятникам региона. Каждый из них представляет собой полноценное мультимедийное путешествие: с фото, видео и звуковым сопровождением, чтобы вы почувствовали себя настоящим исследователем дикой природы.

Полный эффект присутствия

Создатели туров — министерство природных ресурсов Ставропольского края и дирекция особо охраняемых природных территорий — подошли к проекту с душой.

"Минприроды Ставропольского края и дирекция особо охраняемых природных территорий разработали образовательные 3D-туры по заказникам и памятникам природы региона. Фоновые звуки природы и пение птиц делают виртуальную прогулку еще более увлекательной и реалистичной", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Что можно посмотреть

На данный момент доступны три виртуальных маршрута:

Экскурсия по заказнику "Стрижамент";

Тур по заказникам Ставропольской возвышенности;

Онлайн-версия передвижной фотовыставки "Заповедное Ставрополье".

Каждый маршрут — это отдельная история, в которой можно изучать флору и фауну, рассматривать пейзажи, а заодно узнавать интересные факты.

Почему это важно

На территории Ставрополья расположены 42 государственных природных заказника — в общей сложности почти 100 тысяч гектаров уникальной природы. Среди них:

Комплексный заказник "Бештаугорский" (Минераловодский и Предгорный округа);

Зоологический заказник "Лиман" (Андроповский округ);

"Сотниковский" заказник (Благодарненский и Буденновский округа).

Особое внимание заслуживает "Стрижамент" — заказник краевого значения, на территории которого расположены два природных памятника: буковый участок на вершине горы Стрижамент и необычный геологический объект "Каменный хаос" на её северном склоне.

Где найти туры

Цифровые прогулки доступны всем желающим на сайтах:

Министерства природных ресурсов Ставропольского края;

Дирекции особо охраняемых природных территорий.

Удобная навигация позволяет легко возвращаться к интересным участкам экскурсии, а звуковое сопровождение погружает в атмосферу реального леса.

Уточнения

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.



Виртуа́льность (лат virtualis — возможный) — воображаемые объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определённых условиях.

