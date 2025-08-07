Выиграть приз, увидеть дельфина и пройти по вулкану — всё это будет доступно в Крыму только два дня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Карадагском заповеднике в Крыму 9 и 10 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню основания
Туризм

9 и 10 августа в самом сердце Крыма — в Карадагском природном заповеднике — пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к 46-летию со дня его основания. В эти дни вас ждут прогулки по живописным маршрутам, знакомство с дельфинами Яшей и Яной, бесплатные мастер-классы и даже шанс выиграть призы.

Карадагский заповедник
Фото: commons.wikimedia.org by Сергій Криниця (Haidamac), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карадагский заповедник

Экотропы по спеццене

Главная гордость заповедника — маршрут "Большой Карадаг" (7 км, 4 часа) — будет доступен всего за 500 рублей. Отправление групп — в 8:35 и 15:30. Желающим стоит прибыть заранее — минимум за 30 минут до старта. Предварительная регистрация не требуется.

Также в эти даты можно будет попасть на любимую программу "Люди и дельфины" — незабываемое шоу с участием умнейших морских обитателей. Начало сеансов — в 11:00 и 15:00, цена участия та же — 500 рублей.

Только 9 августа: экскурсия по тропе имени Вяземского

Идеальный вариант для тех, кто любит неспешные прогулки с погружением в науку и историю. Экскурсия по тропе доктора Т. И. Вяземского (1,5 км, 45 минут) познакомит с Карадагской научной станцией, геологическим прошлым и живой природой заповедника. Начало — в 9:30, стоимость — всего 200 рублей.

Детям — пластик, взрослым — пейзажи

9 августа в 12:00 в визит-центре состоится бесплатный мастер-класс по переработке пластика для детей. Ребятам покажут, как заботиться об экологии с самого раннего возраста.

Сразу после, в 13:00, — лотерея с призами, а в 14:00 откроется выставка живописи "Следуя за солнцем". На ней можно будет увидеть завораживающие крымские пейзажи от Ольги Коноровой — члена Союза художников России.

Выставки, фото и помощь хвостатым

На протяжении обоих дней в мемориальном парке будет работать фотосушка "С днём рождения, любимый заповедник!" — каждый может принять участие, если принесёт свои распечатанные фотографии Карадага.

А у музея истории и природы Кара-Дага развернётся фотовыставка Юлии Лужаниной, посвящённая местным кошкам. Посетители могут принести корм и присоединиться к акции "Большая помощь маленькому другу" — добрые дела в честь праздника особенно приветствуются.

Карадаг — не просто заповедник

Уникальность Карадагского заповедника — в его происхождении и живом богатстве. Это — древний вулкан с застывшими скалами, бухтами и редкими видами животных и растений, занесёнными в Красную книгу. Сюда приезжают не просто отдыхать, а почувствовать природу: настоящую, дикую, нетронутую.

Уточнения

Запове́дник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс. Как правило, заповедники (в отличие от заказников) закрыты для посещения туристами, но в некоторых из них имеется доступ на территорию по специальным разрешениям.

Крым (укр. Крим, крымскотат. Qırım, Къырым), также Кры́мский полуо́стров (укр. Кримський півострів, крымскотат. Qırım yarımadası, Къырым ярымадасы), ранее Таври́да (греч. Ταυρίδα), — полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
