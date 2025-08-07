Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров

Играешь в гольф — а над головой ревут самолёты: уникальное поле в Таиланде может исчезнуть

Расположенное посреди аэропорта поле для гольфа в Таиланде Kантарат могут закрыть ради расширения инфраструктуры
2:17
Туризм

Если вы думаете, что гольф — это тишина, пение птиц и идеальная концентрация, вам стоит познакомиться с полем Kantarat в Бангкоке. Это, без преувеличения, одно из самых уникальных мест для игры в гольф на планете — и не только потому, что оно находится между двумя взлётно-посадочными полосами действующего аэропорта.

гольф, Бангкок
Фото: commons.wikimedia.org by User:Powerplaygolf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
гольф, Бангкок

Гольф под гул самолётов

Поле на 18 лунок протянулось на 6366 ярдов и было построено в 1952 году Королевскими ВВС Таиланда.

Оно и сегодня открыто для всех желающих и стоит в будни всего 320 батов (около $10), а в выходные — 620 батов (примерно $18). Это просто подарок на фоне американских цен, где даже общественные поля обходятся минимум в $40 за раунд.

Но есть нюанс: аэропорт Донмыанг обслуживает до 55 рейсов в час, и каждый из них проходит буквально в нескольких десятках метров от игроков. Так что если вы ищете спокойствия, вам не сюда. А вот если хотите испытать концентрацию под рева двигателей — это ваш шанс.

Без ограждений, но с красными лампами

На территории нет заборов, отделяющих гольфистов от самолётов, так что безопасность обеспечивают иные меры.

Перед выходом на поле придётся пройти через сканер, а во время игры загорается система красных огней, когда посадка делает игру небезопасной. Также обязательно использование гольф-каров и сопровождение кедди.

"В Кантарате ты можешь ударить по мячу в 20 ярдах от взлетающего лайнера", — отмечают пользователи сети.

Уникальное место — с ограниченным сроком жизни

Kantarat — не просто курьёз, а единственное в мире поле такого рода. Но вскоре оно может исчезнуть. Ходят слухи, что землю продадут государственной компании, управляющей аэропортами Таиланда, чтобы расширить инфраструктуру.

Также появились сообщения, что курс теперь доступен только для граждан Таиланда. Поэтому, если вы хотите поиграть здесь — лучше поторопиться и заранее уточнить условия у сотрудников аэропорта.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022). Бангкок раскинулся на восточном берегу реки Чаупхраи, недалеко от её впадения в Сиамский залив.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров
Юрист Александрова: курить в квартире можно, если дым не мешает соседям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.