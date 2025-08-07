Играешь в гольф — а над головой ревут самолёты: уникальное поле в Таиланде может исчезнуть

Расположенное посреди аэропорта поле для гольфа в Таиланде Kантарат могут закрыть ради расширения инфраструктуры

Туризм

Если вы думаете, что гольф — это тишина, пение птиц и идеальная концентрация, вам стоит познакомиться с полем Kantarat в Бангкоке. Это, без преувеличения, одно из самых уникальных мест для игры в гольф на планете — и не только потому, что оно находится между двумя взлётно-посадочными полосами действующего аэропорта.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Powerplaygolf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ гольф, Бангкок

Гольф под гул самолётов

Поле на 18 лунок протянулось на 6366 ярдов и было построено в 1952 году Королевскими ВВС Таиланда.

Оно и сегодня открыто для всех желающих и стоит в будни всего 320 батов (около $10), а в выходные — 620 батов (примерно $18). Это просто подарок на фоне американских цен, где даже общественные поля обходятся минимум в $40 за раунд.

Но есть нюанс: аэропорт Донмыанг обслуживает до 55 рейсов в час, и каждый из них проходит буквально в нескольких десятках метров от игроков. Так что если вы ищете спокойствия, вам не сюда. А вот если хотите испытать концентрацию под рева двигателей — это ваш шанс.

Без ограждений, но с красными лампами

На территории нет заборов, отделяющих гольфистов от самолётов, так что безопасность обеспечивают иные меры.

Перед выходом на поле придётся пройти через сканер, а во время игры загорается система красных огней, когда посадка делает игру небезопасной. Также обязательно использование гольф-каров и сопровождение кедди.

"В Кантарате ты можешь ударить по мячу в 20 ярдах от взлетающего лайнера", — отмечают пользователи сети.

Уникальное место — с ограниченным сроком жизни

Kantarat — не просто курьёз, а единственное в мире поле такого рода. Но вскоре оно может исчезнуть. Ходят слухи, что землю продадут государственной компании, управляющей аэропортами Таиланда, чтобы расширить инфраструктуру.

Также появились сообщения, что курс теперь доступен только для граждан Таиланда. Поэтому, если вы хотите поиграть здесь — лучше поторопиться и заранее уточнить условия у сотрудников аэропорта.

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.



Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022). Бангкок раскинулся на восточном берегу реки Чаупхраи, недалеко от её впадения в Сиамский залив.

