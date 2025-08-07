Вулканический остров Пантеллерия манит туристов со всего мира

Остров Пантеллерия, малоизвестный широкой публике, представляет собой исключительный оздоровительный курорт, созданный силами природы.
Этот "черный самоцвет Средиземноморья", получивший свое название благодаря вулканическому происхождению, идеально подходит для термальных купаний. На Пантеллерии в изобилии имеются бесплатные горячие источники, в том числе Баньо-дель-Аква — вулканическое озеро, также известное как Лаго-ди-Венере или Спеккьо-ди-Венере (Зеркало Венеры).
Итальянские исследователи обнаружили здесь природную среду, геологически схожую с марсианской, способную моделировать условия ранней Земли для научных изысканий, пишет siviaggia.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
